Пицца с колбасой и грибами: простое домашнее дрожжевое тесто и полный восторг домашних

Эта пицца — отличный повод попробовать простой рецепт теста на дрожжах и воде. Вместо томатной пасты или томатного соуса можно использовать кетчуп, это не критично. Начинка получается вкусной, хоть и не самой полезной.
Ингредиенты:
- тёплая вода — 250 мл;
- свежие дрожжи — 25 г;
- сахар — 0,5 чайной ложки;
- соль — 1 чайная ложка;
- оливковое масло — 2 чайные ложки;
- мука — 350 г;
- томатная паста — 6 столовых ложек;
- майоран — 1 столовая ложка;
- чеснок — 2 зубчика;
- помидор — 3 штуки;
- шампиньоны — 200 г;
- варёная колбаса — 200 г;
- моцарелла — 200 г.
Приготовление:
- В миску просейте 450 граммов муки, добавьте сахар, соль и сухие дрожжи. Перемешайте ингредиенты.
- Влейте тёплую воду и оливковое масло. Перемешайте тесто лопаткой и продолжите замешивать руками. Постепенно добавляйте оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким и не прилипать к рукам.
- Накройте миску с тестом крышкой и оставьте в тёплом месте на 30 минут.
- Пока тесто подходит, подготовьте продукты для начинки.
- Нарежьте грибы пластинками, колбасу кубиками, а помидоры полукружиями.
- Раскатайте каждую часть теста (можно сделать 2 большие пиццы, либо 3 или 4 маленькие) в круг, положите на противень и смажьте смесью томатной пасты, чеснока и майорана (2 столовые ложки).
- Выложите треть колбасы, помидоров и грибов на тесто.
- Посыпьте пиццу тёртым сыром.
- Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
Фото: www.flickr.com/ jeffreyw (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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