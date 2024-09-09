Пицца с колбасой и грибами: простое домашнее дрожжевое тесто и полный восторг домашних

Пицца с грибами и колбасой: всегда получается вкусной и яркой

Эта пицца — отличный повод попробовать простой рецепт теста на дрожжах и воде. Вместо томатной пасты или томатного соуса можно использовать кетчуп, это не критично. Начинка получается вкусной, хоть и не самой полезной.

Ингредиенты:

тёплая вода — 250 мл;

свежие дрожжи — 25 г;

сахар — 0,5 чайной ложки;

соль — 1 чайная ложка;

оливковое масло — 2 чайные ложки;

мука — 350 г;

томатная паста — 6 столовых ложек;

майоран — 1 столовая ложка;

чеснок — 2 зубчика;

помидор — 3 штуки;

шампиньоны — 200 г;

варёная колбаса — 200 г;

моцарелла — 200 г.

Приготовление:

В миску просейте 450 граммов муки, добавьте сахар, соль и сухие дрожжи. Перемешайте ингредиенты. Влейте тёплую воду и оливковое масло. Перемешайте тесто лопаткой и продолжите замешивать руками. Постепенно добавляйте оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким и не прилипать к рукам. Накройте миску с тестом крышкой и оставьте в тёплом месте на 30 минут. Пока тесто подходит, подготовьте продукты для начинки. Нарежьте грибы пластинками, колбасу кубиками, а помидоры полукружиями. Раскатайте каждую часть теста (можно сделать 2 большие пиццы, либо 3 или 4 маленькие) в круг, положите на противень и смажьте смесью томатной пасты, чеснока и майорана (2 столовые ложки). Выложите треть колбасы, помидоров и грибов на тесто. Посыпьте пиццу тёртым сыром. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

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