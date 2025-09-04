Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мегараптор и хищники мелового периода
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:45

Эпидемия в мире динозавров: что убивало зауроподов 80 миллионов лет назад – ужасающие находки

Древняя эпидемия: зауроподы массово гибли от остеомиелита – новое исследование

Огромные ящеры, населявшие Землю десятки миллионов лет назад, не были застрахованы от тяжёлых заболеваний. Новое исследование показало, что даже массивные зауроподы, гиганты с длинными шеями, страдали от остеомиелита — опасной инфекции, поражающей костную ткань и приводящей к разрушительным последствиям.

Следы древней болезни

В муниципалитете Ибира (штат Сан-Паулу, Бразилия) учёные изучили останки шести зауроподов, живших около 80 миллионов лет назад. На костях исследователи обнаружили повреждения, которые не имели признаков заживления. Это указывает на то, что инфекция была активной и, вероятнее всего, стала причиной гибели животных. Результаты работы опубликованы в научном журнале The Anatomical Record.

"О случаях инфекционных заболеваний у зауроподов известно немного, и первый из них был описан совсем недавно. Но все кости, которые мы изучили, происходят из одного региона и одного периода, что говорит о массовом распространении патогенов", — объяснил сотрудник Университета Карири (URCA) Тито Аурелиано.

Методы исследования

Для анализа учёные использовали сканирующий электронный микроскоп. Такой подход позволил рассмотреть мельчайшие детали костных повреждений. Исследователи выделили три основных формы проявления болезни:
• округлые костные наросты;
• эллиптические углубления, напоминающие отпечатки пальцев;
• крупные вмятины, соединявшиеся с мягкими тканями и служившие каналами для выделения крови или гноя.

Характер повреждений ясно указывает на инфекционный процесс, а не на опухоли или механические травмы. Патология затрагивала костный мозг и выходила наружу, что делало болезнь крайне опасной.

Среда, способствующая заражению

Формация Сан-Жозе-ду-Риу-Прету в меловом периоде представляла собой засушливые равнины, пересечённые медленными реками и водоёмами со стоячей водой. Такие условия создавали благоприятную среду для размножения микроорганизмов и распространения инфекций. Патогены могли передаваться через воду, а также с участием насекомых, которые активно обитали в этих регионах.

Не случайно именно здесь был зафиксирован первый случай заражения динозавра паразитом, вызвавшим остеомиелит. Это позволяет предположить, что болезни у древних животных встречались гораздо чаще, чем считалось ранее.

"Такая среда способствовала распространению болезней у динозавров, черепах и даже древних крокодилов", — добавил Аурелиано.

Масштабы явления

Обнаруженные признаки инфекции в костях сразу нескольких особей из одного региона указывают не на единичный случай, а на целую эпидемию среди зауроподов. Это открывает новые горизонты для изучения палеопатологии — науки, исследующей болезни вымерших организмов.

Учёные подчеркивают, что подобные открытия помогают глубже понять, какие угрозы сопровождали динозавров в их естественной среде. Теперь становится ясно, что даже самые крупные и сильные животные не могли избежать болезней, а эпидемии могли серьёзно повлиять на их популяции.

Три интересных факта

  1. Первые описания болезней динозавров появились лишь в последние десятилетия, когда начали активно применять микроскопию и методы трёхмерной реконструкции костей.
  2. Современные птицы, потомки динозавров, также подвержены остеомиелиту, что подтверждает древность этого заболевания.
  3. В некоторых находках следы болезней на костях динозавров совпадают с местами крепления мышц, что указывает на сильные боли и ограничения движений у животных.

