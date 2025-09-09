Разнообразие динозавров в 3D: уникальная методика анализа зубов раскрывает секреты прошлого
Учёные сделали важный шаг в изучении жизни зауроподов — крупнейших динозавров, населявших Землю 150 миллионов лет назад. Оказалось, что даже мельчайшие царапины на их зубах способны рассказать о рационе, миграциях и особенностях экосистем мезозоя. Зубы сохранили своеобразный "архив", позволяющий взглянуть в далёкое прошлое.
Как динозавры оставили следы на зубах
Международная группа исследователей под руководством Даниэлы Винклер, Эмануэля Чоппа и Андре Салейро впервые применила метод DMTA — анализ микроизноса зубов, ранее использовавшийся в палеонтологии млекопитающих.
Учёные изучили окаменелые зубы 39 зауроподов из Португалии, США и Танзании, создав 322 трёхмерные модели поверхности эмали. Каждая микротрещина и царапина отражала последние недели жизни динозавров и то, какие растения они употребляли в пищу.
Разные регионы — разные привычки
Результаты показали, что питание и образ жизни динозавров сильно зависели от условий среды:
- Камаразавры из Португалии и США имели практически одинаковый износ зубов. Это указывает на возможные сезонные миграции за растительностью.
- Флагелликауданты, включая диплодоков, демонстрировали широкий спектр следов микроизноса, что свидетельствует об их разнообразном рационе.
- Титанозавры из Танзании обладали наиболее стёртыми зубами, что связано с засушливым климатом: песок оседал на листьях и ускорял разрушение эмали.
Роль климата
Выяснилось, что именно климатические условия, а не состав растительности, были главным фактором. В Танзании сухость и песчаные ветра приводили к ускоренному износу зубов. В то же время в Европе и Северной Америке эмаль динозавров сохранялась дольше. Это открытие показывает, что гиганты юрского периода были вынуждены приспосабливаться к особенностям региона, где они обитали.
Значение открытия
Микроизнос зубов подтвердил: экосистемы юрского периода подчинялись тем же правилам, что и современные. Разные виды зауроподов делили пищевые ниши, перемещались вслед за кормовой базой и адаптировались к климату. Именно это обеспечивало сосуществование столь разнообразных гигантов в одной среде.
Учёные планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, чем питались молодые зауроподы, и каким образом небольшие островные виды, например европазавры, выживали в условиях ограниченных ресурсов.
"Каждый новый зуб — это фрагмент мозаики, которая помогает воссоздать жизнь 150 миллионов лет назад", — отметила Даниэла Винклер.
Зубы динозавров оказались уникальным источником информации, позволяющим понять не только их рацион, но и климатические особенности мезозоя. Такие исследования помогают точнее воссоздавать древние экосистемы и лучше понимать, как развивалась жизнь на Земле.
Три интересных факта
- Зубы динозавров — одни из самых распространённых находок палеонтологов, так как они менялись у животных всю жизнь и часто сохранялись в отложениях.
- Современные методы 3D-сканирования позволяют рассмотреть микроцарапины толщиной менее 10 микрометров.
- Анализ микроизноса применяют и к ископаемым млекопитающим, чтобы выяснить, как изменялся рацион предков современных видов.
