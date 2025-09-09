Разнообразие динозавров в 3D: уникальная методика анализа зубов раскрывает секреты прошлого

Учёные сделали важный шаг в изучении жизни зауроподов — крупнейших динозавров, населявших Землю 150 миллионов лет назад. Оказалось, что даже мельчайшие царапины на их зубах способны рассказать о рационе, миграциях и особенностях экосистем мезозоя. Зубы сохранили своеобразный "архив", позволяющий взглянуть в далёкое прошлое.

Как динозавры оставили следы на зубах

Международная группа исследователей под руководством Даниэлы Винклер, Эмануэля Чоппа и Андре Салейро впервые применила метод DMTA — анализ микроизноса зубов, ранее использовавшийся в палеонтологии млекопитающих.

Учёные изучили окаменелые зубы 39 зауроподов из Португалии, США и Танзании, создав 322 трёхмерные модели поверхности эмали. Каждая микротрещина и царапина отражала последние недели жизни динозавров и то, какие растения они употребляли в пищу.

Разные регионы — разные привычки

Результаты показали, что питание и образ жизни динозавров сильно зависели от условий среды:

Камаразавры из Португалии и США имели практически одинаковый износ зубов. Это указывает на возможные сезонные миграции за растительностью.

Флагелликауданты, включая диплодоков, демонстрировали широкий спектр следов микроизноса, что свидетельствует об их разнообразном рационе.

Титанозавры из Танзании обладали наиболее стёртыми зубами, что связано с засушливым климатом: песок оседал на листьях и ускорял разрушение эмали.

Роль климата

Выяснилось, что именно климатические условия, а не состав растительности, были главным фактором. В Танзании сухость и песчаные ветра приводили к ускоренному износу зубов. В то же время в Европе и Северной Америке эмаль динозавров сохранялась дольше. Это открытие показывает, что гиганты юрского периода были вынуждены приспосабливаться к особенностям региона, где они обитали.

Значение открытия

Микроизнос зубов подтвердил: экосистемы юрского периода подчинялись тем же правилам, что и современные. Разные виды зауроподов делили пищевые ниши, перемещались вслед за кормовой базой и адаптировались к климату. Именно это обеспечивало сосуществование столь разнообразных гигантов в одной среде.

Учёные планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, чем питались молодые зауроподы, и каким образом небольшие островные виды, например европазавры, выживали в условиях ограниченных ресурсов.

"Каждый новый зуб — это фрагмент мозаики, которая помогает воссоздать жизнь 150 миллионов лет назад", — отметила Даниэла Винклер.

Зубы динозавров оказались уникальным источником информации, позволяющим понять не только их рацион, но и климатические особенности мезозоя. Такие исследования помогают точнее воссоздавать древние экосистемы и лучше понимать, как развивалась жизнь на Земле.

Три интересных факта