Девушка в сауне после тренировки
Девушка в сауне после тренировки
Опубликована сегодня в 4:10

Жар против усталости: что скрывает привычка заходить в парилку после зала

Учёные сообщили, что регулярное посещение сауны улучшает восстановление после спорта

Даже в небольших фитнес-клубах сегодня можно встретить мини-сауны или инфракрасные кабины, а крупные спорткомплексы нередко оборудуют полноценные хаммамы и финские парные. Возникает вопрос: стоит ли тратить время на прогревание после тренировки, и действительно ли жар помогает быстрее восстановиться, похудеть или повысить спортивные результаты?

Как тепло воздействует на организм

После физических нагрузок в мышцах остаются продукты обмена — лактат и ионы водорода. Они вызывают чувство тяжести и жжения. Тепло усиливает кровоток, что ускоряет вывод этих веществ и доставку питательных элементов для восстановления.

Есть и другая гипотеза: нагревание стимулирует ресинтез гликогена, который расходуется во время упражнений. Обычно его запасы восполняются за сутки-двое, но высокая температура может сократить этот срок. Кроме того, эксперименты на клетках показали рост числа митохондрий под действием тепла — а это напрямую связано с выносливостью.

Помогает ли уменьшить боль

Причины отсроченной мышечной боли (DOMS) до конца не ясны: это и микроповреждения тканей, и воспаление, и накопление метаболитов. Прогревание в течение часа после тренировки расслабляет спазмированные мышцы и снижает неприятные ощущения.

Метаанализ научных работ подтверждает: тепло облегчает дискомфорт минимум на сутки. Правда, чаще всего речь шла о тёплых компрессах, а не сауне. Но логично предположить, что горячий воздух будет действовать схожим образом.

Советы шаг за шагом

  1. После кардионагрузки дайте телу остыть 5-10 минут.

  2. Пейте воду или изотоник, чтобы восстановить баланс.

  3. Посещайте сауну не дольше 15-20 минут.

  4. Используйте СПА-аксессуары: полотенце, минеральную воду, витамины для восполнения ресурсов.

  5. Если чувствуете головокружение или слабость — сразу выходите.

Мифы и правда

  • Миф: "В сауне уходит жир". На самом деле теряется в основном вода, а не жировая ткань.

  • Правда: регулярные сеансы могут немного ускорить снижение веса в сочетании с тренировками и диетой.

  • Миф: "Сауна заменяет спорт". Без нагрузки прогревание почти не влияет на состав тела.

FAQ

Как выбрать сауну в спортклубе?
Смотрите на температуру (80-100 °С) и вентиляцию. ИК-кабины мягче, хаммам — комфортнее для тех, кто плохо переносит жару.

Сколько стоит посещение?
В среднем доступ к сауне включён в абонемент. В СПА-центрах отдельный сеанс может стоить от 500 до 1500 рублей.

Что лучше — сауна или баня?
Сухая сауна быстрее прогревает мышцы, баня с веником даёт более выраженный массажный эффект.

Исторический контекст

  1. Финская сауна использовалась для восстановления после охоты и тяжёлой работы.

  2. В античных термах римляне сочетали тренировки и купание в горячих бассейнах.

  3. В СССР сауны стали обязательным элементом крупных бассейнов и санаториев.

А что если…

Если на следующий день планируется важное соревнование, лучше отказаться от долгого пребывания в парной. В одном исследовании у пловцов и триатлетов после сауны показатели были хуже, чем у тех, кто просто отдыхал.

Три факта напоследок

  • В Японии ИК-кабины применяют в медицинских клиниках для реабилитации.
  • У бегунов после регулярных походов в сауну увеличивается объём плазмы крови.
  • У любителей СПА-процедур снижается уровень холестерина и давление.

