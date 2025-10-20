Дешевле витаминов, полезнее лекарств: чем квашеная капуста удивила врачей

Обычно под словом "суперфуд" подразумевают модные импортные продукты — ягоды годжи, семена чиа, спирулину. Но, как утверждают российские специалисты, настоящий суперфуд давно известен каждому и стоит копейки. Им является простая квашеная капуста.

Об этом рассказала врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Галина Латаева.

"Регулярное употребление квашеной капусты повышает иммунитет и защищает от заболеваний. А содержание клетчатки помогает наладить работу кишечника, улучшить его микрофлору. Также квашеная капуста способствует укреплению сердечной мышцы, стимулирует выработку организмом кровяных телец, выводит холестерин, не допуская его оседания на стенках сосудов", — говорит врач Галина Латаева.

По словам специалиста, этот традиционный русский продукт содержит весь набор жизненно важных веществ: витамины группы B, E, K, C, никотиновую кислоту, провитамин A, кальций, марганец и калий. Такой состав делает капусту не только доступным, но и крайне эффективным средством поддержания здоровья.

Почему квашеная капуста — суперфуд

Главное отличие квашеной капусты от свежей — процесс естественного брожения. В ходе ферментации образуются полезные молочнокислые бактерии, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника и укрепляют иммунную систему.

Этот продукт содержит мало калорий, но при этом насыщает организм витаминами и минералами, восполняя зимний дефицит питательных веществ.

Что именно делает квашеную капусту особенной

• Витамин C укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудой.

• Клетчатка нормализует пищеварение и улучшает работу кишечника.

• Кальций и калий поддерживают здоровье сердца и сосудов.

• Молочнокислые бактерии способствуют росту полезной микрофлоры.

• Витамины группы B улучшают настроение, энергообмен и состояние кожи.

"Витамины B3 и E в капусте улучшают питание клеточных оболочек, способствуют усилению притока крови к волосяным луковицам и ускоряют регенерацию верхних слоёв кожи, сохраняя её молодость", — отметила Латаева.

Польза для разных систем организма

Иммунная система. Капуста помогает организму быстрее вырабатывать антитела и защищает от вирусных инфекций. Пищеварение. Клетчатка очищает кишечник, устраняет запоры и нормализует обмен веществ. Сердце и сосуды. Регулярное употребление снижает уровень холестерина и улучшает эластичность сосудов. Кожа и волосы. Благодаря витаминам A, E и B3 кожа становится более упругой, а волосы — крепкими и блестящими. Сахар крови. Квашеная капуста помогает стабилизировать уровень глюкозы, что особенно важно для профилактики диабета.

Советы шаг за шагом: как употреблять квашеную капусту правильно

Ешьте понемногу, но регулярно. Оптимально — по 100-150 граммов в день как самостоятельную закуску или гарнир. Не запивайте сразу. Это снизит концентрацию полезных ферментов. Добавляйте в салаты. Капуста хорошо сочетается с морковью, луком и яблоками. Не перегревайте. При варке или жарке погибают полезные бактерии, поэтому лучше есть её в сыром виде. Следите за солью. Если есть склонность к повышенному давлению, выбирайте капусту с умеренным содержанием соли или промывайте перед едой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть квашеную капусту большими порциями.

Последствие: может появиться вздутие и дискомфорт.

Альтернатива: употреблять понемногу, постепенно увеличивая количество.

Ошибка: готовить с добавлением уксуса.

Последствие: уничтожаются бактерии, ферментация прекращается.

Альтернатива: использовать классический рецепт с солью и морковью.

Ошибка: хранить в тепле.

Последствие: продукт быстро теряет витамины.

Альтернатива: держать в холодильнике или погребе при +2…+5 °C.

Таблица: чем полезна квашеная капуста