Goldman Sachs пересматривает прогноз инвестиций Саудовской Аравии в нефтяной сектор, сократив долю до 27%

Аналитики Goldman Sachs снизили прогноз для инвестиций Саудовской Аравии в нефтяную отрасль.
Власти страны заявили о намерении вложить $1 трлн в ключевые сектора экономики к 2030 году. Однако эксперты полагают, что доля, предназначенная для нефтяного сектора, составит лишь 27% от этой суммы, в то время как ранее ожидалось 34%.
Это изменение в оценке связано с усилиями по диверсификации экономики, включая значительные вложения в горнодобывающую промышленность, транспорт, логистику и цифровизацию.
Кроме того, эксперты отмечают растущую вероятность увеличения дефицита госбюджета, учитывая, что цены на нефть марки Brent колеблются вокруг $80 за баррель, а добыча в стране сократилась до приблизительно 9 млн баррелей в сутки. По сравнению с 2022 годом, когда цена за баррель достигала $100, доходы бюджета снизились на треть.
Во втором квартале 2023 года дефицит бюджета составил 15,3 млрд риалов ($4,1 млрд), а в прошлом году он составлял 2% от ВВП. Goldman Sachs ожидает, что в нынешнем году этот показатель может достичь 4,3% от ВВП.
Фото: commons.wikimedia.org/lawepw
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