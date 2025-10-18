7-кратный рост туристов из Саудовской Аравии: что такого нашли они в России
В московском аэропорту Шереметьево в минувшую пятницу торжественно встретили первый рейс авиакомпании Saudia из Эр-Рияда. Самолёт прибыл с большой официальной делегацией, в составе которой были представители деловых, культурных и туристических кругов Саудовской Аравии. Событие стало знаковым шагом в развитии двусторонних отношений и укреплении туризма между двумя странами.
"Это город, который я искренне люблю. Здесь столько всего интересного! Ни один район не похож на другой. Видишь одновременно архитектуру Средневековья, современную и советскую", — сказал писатель и телеведущий Абдулла Альджума, прибывший на первом рейсе.
Торжественная встреча и высокие гости
На приёме в московском отеле The Carlton присутствовали:
• генеральный директор Saudia Group Его Превосходительство Ибрагим Аль-Омар;
• генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко;
• председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов;
• дипломаты и представители авиационной, культурной и инвестиционной сфер обеих стран.
Многие члены делегации предпочли не давать комментарии прессе из-за протокола, но атмосфера встречи была дружеской и торжественной. По словам представителей авиакомпании, запуск прямого маршрута Эр-Рияд — Москва - лишь начало программы расширения полётной сети Saudia в России.
"Москва безопасна и гостеприимна"
Абдулла Альджума отметил, что приехал в Москву уже в четвёртый раз, на этот раз вместе с друзьями и их семьями.
"Многие из нас привезли с собой жен и детей, потому что Москва — приятный и безопасный город для жизни, здесь отличные магазины и рестораны", — пояснил он.
По его словам, столица России становится всё более комфортной для туристов из Ближнего Востока, особенно благодаря разнообразию культурных маршрутов, уровню сервиса и растущему числу гостиниц, адаптированных под восточные стандарты гостеприимства.
Рост интереса саудовских туристов к России
По данным Ростуризма, Саудовская Аравия в 2024 году возглавила список стран по темпам роста въездного туризма в Россию. Количество поездок увеличилось с 7,8 тыс. в 2023 году до 55,1 тыс. в 2024-м — почти в 7 раз.
Такой скачок объясняется активной политикой сближения между странами, упрощением визового режима и запуском новых авиарейсов. Саудовская Аравия, в свою очередь, продвигает политику культурной открытости в рамках стратегии Vision 2030, делая ставку на туризм и международные обмены.
|Год
|Количество визитов из Саудовской Аравии в Россию
|Рост, %
|2022
|4,5 тыс.
|-
|2023
|7,8 тыс.
|+73%
|2024
|55,1 тыс.
|+607%
Пограничный контроль: мифы и реальность
Ранее некоторые путешественники из арабских стран жаловались на строгость российских пограничников и длительные проверки при въезде. Представители туристического бизнеса отмечали, что это может быть сдерживающим фактором для развития потока.
Однако, как рассказал руководитель туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович, проблемы возникают редко и носят выборочный характер:
"Такая ситуация касается в основном граждан миграционно опасных стран. Для саудовских гостей никаких препятствий не создают".
Эти слова подтвердил и Абдулла Альджума:
"В аэропорту всё прошло здорово и без проблем. Нас встретили дружелюбно, с улыбками".
По мнению экспертов, успешный приём первого рейса Saudia поможет развеять сомнения потенциальных туристов и повысить доверие к России как к направлению для отдыха и бизнеса.
Saudia делает ставку на Россию
Авиакомпания Saudia активно расширяет международную сеть маршрутов. Полёты в Москву стали частью стратегии глобального присутствия, нацеленной на развитие туризма и деловых связей.
Предполагается, что рейсы Эр-Рияд — Москва будут выполняться дважды в неделю, а в дальнейшем возможны новые направления — например, в Санкт-Петербург или Казань.
|Направление
|Статус
|Частота полётов
|Эр-Рияд — Москва
|Открыто
|2 рейса в неделю
|Джидда — Москва
|Рассматривается
|Планируется к запуску
|Эр-Рияд — Санкт-Петербург
|В разработке
|Перспектива 2026 года
В рамках сотрудничества также обсуждаются возможности инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса, логистики и медицинского туризма.
Москва как центр восточного туризма
Столичный комитет по туризму активно развивает арабское направление. Для гостей из стран Ближнего Востока готовятся новые экскурсионные маршруты, халяль-рестораны, гостиницы с соответствующими услугами.
"Запуск прямых рейсов создаёт новый мост между нашими странами, — отметил председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов. — Мы готовы предложить саудовским туристам уникальный опыт, соединяющий культуру, комфорт и безопасность".
В Москве уже работают гиды, говорящие на арабском, а туристические агентства предлагают специальные пакеты с учётом культурных особенностей гостей из Персидского залива.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценивать значение визового и пограничного комфорта.
Последствие: снижение интереса со стороны туристов из арабских стран.
Альтернатива: внедрять "зелёные коридоры" и программы быстрого прохождения контроля.
-
Ошибка: фокусироваться только на бизнес-туризме.
Последствие: упущение семейных и культурных путешественников.
Альтернатива: развивать халяль-отели и семейные маршруты.
-
Ошибка: не учитывать культурные ожидания гостей.
Последствие: снижение уровня удовлетворённости визитом.
Альтернатива: адаптация сервиса под нормы Ближнего Востока.
А что если Москва станет "восточной столицей Европы"?
Растущий поток туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара может превратить Москву в ключевой центр арабского туризма в Восточной Европе. При условии развития инфраструктуры и дружественной визовой политики Россия способна стать альтернативой Парижу и Стамбулу для путешественников из Персидского залива.
Эксперты прогнозируют, что к 2030 году количество саудовских туристов в России может превысить 200 тысяч в год.
Плюсы и минусы запуска рейсов Saudia
|Плюсы
|Минусы
|Укрепление международных связей
|Необходимость адаптации инфраструктуры
|Рост въездного туризма
|Риски культурных недопониманий
|Новые инвестиционные проекты
|Возможная перегрузка аэропортов
|Развитие имиджа России как открытой страны
|Требуется обучение персонала арабскому языку
|Увеличение авиаперевозок и рабочих мест
|Потенциальные визовые сложности
FAQ
Как часто будут выполняться рейсы Saudia в Москву?
Пока дважды в неделю, с перспективой увеличения частоты в 2026 году.
Есть ли визовые послабления для граждан Саудовской Аравии?
Да, оформление визы упрощено. Рассматривается переход к электронным визам для туристических групп.
Как Москва адаптируется к приёму гостей из арабских стран?
Разрабатываются халяль-маршруты, расширяется меню гостиниц и ресторанов, появляются гиды, владеющие арабским языком.
Исторический контекст
До 2020-х годов туризм между Россией и Саудовской Аравией оставался минимальным. Ситуация начала меняться после визита делегации из Эр-Рияда на Петербургский экономический форум и открытия консульских центров.
Теперь, с запуском прямого авиасообщения и ростом делового интереса, Москва становится новым направлением для путешественников из Персидского залива.
Интересные факты
-
Saudia стала первой ближневосточной авиакомпанией, запустившей регулярные рейсы из Эр-Рияда в Москву.
-
Средняя продолжительность пребывания туристов из Саудовской Аравии в России — 6-8 дней.
-
Саудовские путешественники тратят в России в 2,5 раза больше, чем средний зарубежный турист.
-
Москва входит в топ-5 городов, рекомендованных Саудовским советом по туризму для культурных поездок.
-
На первом рейсе Saudia прилетели 50 деловых представителей и членов их семей, включая известных блогеров и журналистов.
