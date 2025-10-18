7-кратный рост туристов из Саудовской Аравии: что такого нашли они в России

В московском аэропорту Шереметьево в минувшую пятницу торжественно встретили первый рейс авиакомпании Saudia из Эр-Рияда. Самолёт прибыл с большой официальной делегацией, в составе которой были представители деловых, культурных и туристических кругов Саудовской Аравии. Событие стало знаковым шагом в развитии двусторонних отношений и укреплении туризма между двумя странами.

"Это город, который я искренне люблю. Здесь столько всего интересного! Ни один район не похож на другой. Видишь одновременно архитектуру Средневековья, современную и советскую", — сказал писатель и телеведущий Абдулла Альджума, прибывший на первом рейсе.

Торжественная встреча и высокие гости

На приёме в московском отеле The Carlton присутствовали:

• генеральный директор Saudia Group Его Превосходительство Ибрагим Аль-Омар;

• генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко;

• председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов;

• дипломаты и представители авиационной, культурной и инвестиционной сфер обеих стран.

Многие члены делегации предпочли не давать комментарии прессе из-за протокола, но атмосфера встречи была дружеской и торжественной. По словам представителей авиакомпании, запуск прямого маршрута Эр-Рияд — Москва - лишь начало программы расширения полётной сети Saudia в России.

"Москва безопасна и гостеприимна"

Абдулла Альджума отметил, что приехал в Москву уже в четвёртый раз, на этот раз вместе с друзьями и их семьями.

"Многие из нас привезли с собой жен и детей, потому что Москва — приятный и безопасный город для жизни, здесь отличные магазины и рестораны", — пояснил он.

По его словам, столица России становится всё более комфортной для туристов из Ближнего Востока, особенно благодаря разнообразию культурных маршрутов, уровню сервиса и растущему числу гостиниц, адаптированных под восточные стандарты гостеприимства.

Рост интереса саудовских туристов к России

По данным Ростуризма, Саудовская Аравия в 2024 году возглавила список стран по темпам роста въездного туризма в Россию. Количество поездок увеличилось с 7,8 тыс. в 2023 году до 55,1 тыс. в 2024-м — почти в 7 раз.

Такой скачок объясняется активной политикой сближения между странами, упрощением визового режима и запуском новых авиарейсов. Саудовская Аравия, в свою очередь, продвигает политику культурной открытости в рамках стратегии Vision 2030, делая ставку на туризм и международные обмены.

Год Количество визитов из Саудовской Аравии в Россию Рост, % 2022 4,5 тыс. - 2023 7,8 тыс. +73% 2024 55,1 тыс. +607%

Пограничный контроль: мифы и реальность

Ранее некоторые путешественники из арабских стран жаловались на строгость российских пограничников и длительные проверки при въезде. Представители туристического бизнеса отмечали, что это может быть сдерживающим фактором для развития потока.

Однако, как рассказал руководитель туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович, проблемы возникают редко и носят выборочный характер:

"Такая ситуация касается в основном граждан миграционно опасных стран. Для саудовских гостей никаких препятствий не создают".

Эти слова подтвердил и Абдулла Альджума:

"В аэропорту всё прошло здорово и без проблем. Нас встретили дружелюбно, с улыбками".

По мнению экспертов, успешный приём первого рейса Saudia поможет развеять сомнения потенциальных туристов и повысить доверие к России как к направлению для отдыха и бизнеса.

Saudia делает ставку на Россию

Авиакомпания Saudia активно расширяет международную сеть маршрутов. Полёты в Москву стали частью стратегии глобального присутствия, нацеленной на развитие туризма и деловых связей.

Предполагается, что рейсы Эр-Рияд — Москва будут выполняться дважды в неделю, а в дальнейшем возможны новые направления — например, в Санкт-Петербург или Казань.

Направление Статус Частота полётов Эр-Рияд — Москва Открыто 2 рейса в неделю Джидда — Москва Рассматривается Планируется к запуску Эр-Рияд — Санкт-Петербург В разработке Перспектива 2026 года

В рамках сотрудничества также обсуждаются возможности инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса, логистики и медицинского туризма.

Москва как центр восточного туризма

Столичный комитет по туризму активно развивает арабское направление. Для гостей из стран Ближнего Востока готовятся новые экскурсионные маршруты, халяль-рестораны, гостиницы с соответствующими услугами.

"Запуск прямых рейсов создаёт новый мост между нашими странами, — отметил председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов. — Мы готовы предложить саудовским туристам уникальный опыт, соединяющий культуру, комфорт и безопасность".

В Москве уже работают гиды, говорящие на арабском, а туристические агентства предлагают специальные пакеты с учётом культурных особенностей гостей из Персидского залива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценивать значение визового и пограничного комфорта.

Последствие: снижение интереса со стороны туристов из арабских стран.

Альтернатива: внедрять "зелёные коридоры" и программы быстрого прохождения контроля.

Ошибка: фокусироваться только на бизнес-туризме.

Последствие: упущение семейных и культурных путешественников.

Альтернатива: развивать халяль-отели и семейные маршруты.

Ошибка: не учитывать культурные ожидания гостей.

Последствие: снижение уровня удовлетворённости визитом.

Альтернатива: адаптация сервиса под нормы Ближнего Востока.

А что если Москва станет "восточной столицей Европы"?

Растущий поток туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара может превратить Москву в ключевой центр арабского туризма в Восточной Европе. При условии развития инфраструктуры и дружественной визовой политики Россия способна стать альтернативой Парижу и Стамбулу для путешественников из Персидского залива.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году количество саудовских туристов в России может превысить 200 тысяч в год.

Плюсы и минусы запуска рейсов Saudia

Плюсы Минусы Укрепление международных связей Необходимость адаптации инфраструктуры Рост въездного туризма Риски культурных недопониманий Новые инвестиционные проекты Возможная перегрузка аэропортов Развитие имиджа России как открытой страны Требуется обучение персонала арабскому языку Увеличение авиаперевозок и рабочих мест Потенциальные визовые сложности

FAQ

Как часто будут выполняться рейсы Saudia в Москву?

Пока дважды в неделю, с перспективой увеличения частоты в 2026 году.

Есть ли визовые послабления для граждан Саудовской Аравии?

Да, оформление визы упрощено. Рассматривается переход к электронным визам для туристических групп.

Как Москва адаптируется к приёму гостей из арабских стран?

Разрабатываются халяль-маршруты, расширяется меню гостиниц и ресторанов, появляются гиды, владеющие арабским языком.

Исторический контекст

До 2020-х годов туризм между Россией и Саудовской Аравией оставался минимальным. Ситуация начала меняться после визита делегации из Эр-Рияда на Петербургский экономический форум и открытия консульских центров.

Теперь, с запуском прямого авиасообщения и ростом делового интереса, Москва становится новым направлением для путешественников из Персидского залива.

Интересные факты