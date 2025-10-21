Не только Европа: Россия стала новым туристическим хитом среди саудовцев

В последние месяцы Россия неожиданно превратилась в модное направление для туристов из Саудовской Аравии. Об этом сообщил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович в беседе с агентством РИА Новости. По его словам, растущий интерес к путешествиям на север связан не только с улучшением транспортного сообщения, но и с политическими и культурными изменениями, происходящими в регионе.

Почему Саудовская Аравия выбирает Россию

Главной причиной всплеска интереса к поездкам эксперт назвал взвешенную внешнюю политику России на фоне арабо-израильского конфликта. Страна сохраняет нейтралитет и поддерживает диалог с разными сторонами, что вызывает уважение среди жителей Ближнего Востока.

Кроме того, по словам Войтовича, Россия воспринимается как страна с высоким уровнем безопасности, разнообразной природой и удобной визовой системой. Возможность получить электронную визу онлайн значительно упростила въезд, что особенно важно для граждан государств, где подобные процедуры часто занимают недели.

"В 2025 году Россию уже посетили около 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии, но мы ожидаем, что их число достигнет 250 тысяч человек в год", — заявил Сергей Войтович.

Новый поток: от Эмиратов к Эр-Рияду

Ранее туристический поток из арабских стран формировался в основном за счёт граждан Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Однако запуск прямых рейсов между Эр-Риядом и Москвой изменил ситуацию: путешествовать стало проще, а время в пути сократилось до шести часов.

По словам эксперта, авиасообщение стало важным стимулом для путешественников из Саудовской Аравии. Теперь поездка в Россию воспринимается не как экзотическое приключение, а как доступный и комфортный отдых.

Что ищут саудовские туристы в России

Жители королевства, по наблюдениям представителей туриндустрии, выбирают Россию по трём основным причинам:

• Климат и природа. Туристов привлекает контраст между жарким Ближним Востоком и прохладной северной погодой. Зимой популярны туры в Карелию и на Байкал, летом — поездки в Москву, Санкт-Петербург и на Алтай.

• Культурное наследие. Восточных гостей интересуют православные храмы, музеи, архитектура имперской эпохи и гастрономические туры.

• Безопасность и порядок. Россия ассоциируется у туристов с устойчивостью и отсутствием уличной преступности.

Цифры и прогнозы

Показатель 2024 год 2025 год (прогноз) Туристы из Саудовской Аравии ~20 000 человек 250 000 человек Средняя продолжительность поездки 5-7 дней 7-10 дней Основные направления Москва, Петербург, Казань Добавятся Байкал, Алтай, Карелия

Рост интереса к России идёт параллельно с развитием туризма внутри самой Саудовской Аравии: власти страны продвигают программы обмена, культурные фестивали и гастрономические туры, где Россия становится новым партнёром.

Приложение Visit Russia: цифровой помощник путешественника

Одним из ключевых инструментов для продвижения направления станет приложение Visit Russia, которое РСТ запускает совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

С его помощью пользователи смогут:

• покупать авиабилеты и оформлять электронные визы;

• бронировать жильё и экскурсии;

• оплачивать услуги онлайн;

• пользоваться навигатором и картами на арабском языке.

"Раньше одной из главных проблем для арабских туристов была нехватка достоверной информации. Новое приложение решит эту задачу, сделав путешествия в Россию удобными и прозрачными", — подчеркнул Войтович.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: бронировать туры через непроверенных посредников.

→ Последствие: завышенные цены и проблемы с визами.

→ Альтернатива: использовать официальные ресурсы — сайт Visit Russia или приложения сертифицированных туроператоров.

• Ошибка: недооценивать климатические различия.

→ Последствие: дискомфорт, неподготовленность к холодной погоде.

→ Альтернатива: выбирать туры с рекомендациями по сезонной одежде.

• Ошибка: рассчитывать на арабоязычный сервис повсеместно.

→ Последствие: языковой барьер.

→ Альтернатива: использовать встроенные переводчики и англоязычные туры.

А что если Россия станет новой "зимней Европой"?

Войтович считает, что потенциал для сотрудничества с арабским миром огромен. Саудовские путешественники всё чаще ищут альтернативу западным направлениям, стремясь к уникальным впечатлениям. Россия при этом предлагает редкое сочетание — визовую доступность, климатическое разнообразие и богатое культурное наследие.

Если интерес продолжит расти такими темпами, уже к 2030 году страна может войти в топ-5 самых популярных направлений для граждан Саудовской Аравии.

Плюсы и минусы туризма из Саудовской Аравии

Плюсы Минусы Приток туристов и валюты Недостаток инфраструктуры под арабские стандарты Развитие авиасообщения Языковой барьер и культурные различия Рост международного имиджа России Потребность в халяль-сервисах и адаптированных меню

FAQ

Почему жители Саудовской Аравии стали чаще ездить в Россию?

Из-за удобных виз, прямых рейсов и позитивного отношения к России в арабском мире.

Какие города выбирают саудовцы?

Москва, Санкт-Петербург, Казань, а также зимние направления — Карелия и Байкал.

Что делает Россия для развития этого турпотока?

Запускает цифровые сервисы вроде Visit Russia, развивает инфраструктуру и халяль-туризм.

Мифы и правда

• Миф: Россия слишком холодная для арабских туристов.

Правда: летом температура комфортна, а зимой холод — часть экзотики.

• Миф: Саудовцы не интересуются культурными турами.

Правда: растёт спрос на экскурсии, музеи и гастрономию.

• Миф: Арабским туристам сложно получить визу.

Правда: электронная виза оформляется онлайн за несколько дней.

Интересные факты