Серия взаимных ударов между вооруженными силами Саудовской Аравии и хуситами привела к повреждению критической инфраструктуры в Эр-Рияде, порту Ходейда и нефтеперерабатывающем комплексе Рас-Танура.

Эскалация началась во вторник, когда беспилотники хуситов атаковали башню PIF (штаб-квартиру государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии), расположенную в финансовом районе имени короля Абдаллы в Эр-Рияде. По данным гражданской обороны королевства, в результате удара пострадали 11 человек, все из которых являются иностранными гражданами. Это уже третья успешная атака на данный район и второй удар по зданию PIF Tower.

Ответом Саудовской Аравии стал массированный удар по порту Ходейда — крупнейшему коммерческому морскому порту Йемена и ключевому логистическому узлу хуситов. Перед началом операции саудовское военное командование распорядилось эвакуировать территорию порта для минимизации человеческих жертв. В результате авиаударов в порту вспыхнул крупный пожар; точные данные о масштабах повреждений и числе пострадавших на данный момент не опубликованы.

В ответ на действия Саудовской Аравии руководство хуситов потребовало эвакуации саудовских портов на Красном море, пригрозив ответными ударами. В среду рано утром была зафиксирована атака беспилотников на Рас-Танура — важнейший нефтяной порт в Персидском заливе, где расположены один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих комплексов и экспортные терминалы.

Факт попадания подтверждается данными спутникового мониторинга: на снимках виден шлейф дыма над промышленной зоной, а видеозаписи с бортов судов фиксируют интенсивное горение и столб дыма, поднимающийся с берега. Данные инфракрасного зондирования NASA FIRMS также подтверждают наличие мощных источников теплового излучения в районе НПЗ Рас-Танура.