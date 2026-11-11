Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Запуск ракеты
Запуск ракеты
© Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 1:10

Масштабная стройка в пустыне Аль-Дувадими: Саудовская Аравия радикально меняет баланс сил в регионе

Саудовская Аравия расширяет завод баллистических ракет в Аль-Дувадими. К такому выводу пришли два исследователя американского Института исследований внешней политики (FPRI), изучившие коммерческие спутниковые снимки. По их оценке, после модернизации завод сможет выпускать твердотопливные ракеты большей дальности или с более мощными боевыми частями.

На снимках компании Planet Labs, сделанных с апреля 2025 по сентябрь 2026 года, видно строительство новых объектов. Исследователи Сэм Лэр и Майкл Дуйтсман считают, что в одном из новых зданий будут заливать твёрдое топливо в корпуса ракетных двигателей. По их данным, этот цех как минимум вдвое больше существующего. Второе здание, вероятно, предназначено для хранения компонентов топлива или готовых узлов ракет.

Китайский след

По особенностям инфраструктуры исследователи заключили, что завод построен с использованием китайских технологий. Лэр предполагает, что королевство, возможно, уже выпускает ракеты класса китайской DF-15, а расширение завода нужно для производства ракет класса DF-21 или аналогичных, с большей дальностью. Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) и аналитической организации CNA согласились, что ракетный арсенал Саудовской Аравии и устройство завода соответствуют китайским ракетным комплексам.

Что это меняет

Ракеты большей дальности позволят Саудовской Аравии наносить удары по целям в Иране, не рискуя истребителями F-15 американского производства, уязвимыми для иранской ПВО. По словам исследователя IISS Заши Брухман, это поможет сократить отставание Эр-Рияда от Тегерана в ударных вооружениях.

Аналитик CNA Декер Эвелет отметил, что наращивают ударные и оборонительные арсеналы не только саудовцы, но и другие страны региона, в том числе ОАЭ и Турция.

Расширение ракетного производства может усилить противодействие в Конгрессе США соглашению о сотрудничестве с Эр-Риядом в области мирного атома. Противники сделки считают, что она недостаточно защищает от создания ядерного оружия. Власти Саудовской Аравии отрицают, что такие планы у них есть.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ВВС США свяжут старое оборудование центров управления операциями с облаком вчера в 15:55

Командование Kessel Run запускает амбициозную инициативу по устранению барьеров между устаревшими военными комплексами и современными облачными решениями.

Читать полностью » Небесная стратегия США кардинально меняется: бомбардировщики могут взять на себя роль истребителей вчера в 14:10

Кризис производственных мощностей и бюджетные ограничения вынуждают американское командование пересмотреть разделение ролей между классами боевых машин.

Читать полностью » Орбитальный мониторинг перешел в руки частных компаний: Вашингтон сделал ставку на радикальное решение вчера в 13:45

Пентагон активирует новый механизм привлечения частного сектора для мониторинга околоземного пространства в условиях потенциальных угроз и конфликтов.

Читать полностью » Копенгаген берет курс на масштабное перевооружение: страна готовится к выполнению обязательств перед НАТО вчера в 12:49

Власти Дании готовятся к реализации амбициозного проекта по усилению оборонного потенциала, который потребует кардинальной перестройки ракетного арсенала.

Читать полностью » Сенсоры против реальности: логистический прорыв армии США лишил оппонентов шанса на быструю блокаду вчера в 11:25

Маневры союзников в Тихом океане демонстрируют принципиально новый подход к логистике и рассредоточению сил в условиях потенциального противостояния.

Читать полностью » Критический сбой на оборонных мощностях США: Пентагон экстренно ищет замену единственному поставщику вчера в 10:44

Пентагон инициировал поиск новых производственных площадок на фоне неспособности единственного арсенала покрыть потребности армии в критических узлах.

Читать полностью » Кибербезопасность под угрозой: Пентагон лихорадочно перестраивает защиту перед квантовым прорывом 10.11.2026 в 19:04

Вашингтон начал масштабный процесс трансформации систем защиты, стремясь предотвратить утечки данных, которые могут стать доступными уже в ближайшие годы.

Читать полностью » Авиационная промышленность Южной Кореи продемонстрировала впечатляющий рост выручки: что скрывается за взлетом авиагиганта 10.11.2026 в 18:34

Южнокорейский оборонный гигант демонстрирует резкий скачок доходов на фоне активного выполнения международных и внутренних авиационных контрактов.

Читать полностью »

Новости
Соус не подают отдельно, в нём готовят мясо: чем удивляет домашняя свинина по-филиппински
Общество
Айтишники неожиданно стали желанными женихами: россиянки нашли в них нечто важнее денег
Технологии
Нидерланды внедряют новую модель закупок вооружений для адаптации к быстрому устареванию технологий
Наука
До магазина рукой подать, но не дойти: учёные нашли скрытую проблему городских маршрутов
Технологии
Амбициозный проект в Индиане терпит крах: непредвиденные издержки поставили шведского гиганта на грань
Общество
Россиянам могут снова установить радиоточки в квартирах: причина оказалась неожиданной
Питомцы
Снег лежит, а паразиты не дремлют: владельцам собак раскрыли неприятную правду о зимних прогулках
В России заговорили о плате за все дороги: автомобилистам объяснили, чего ожидать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet