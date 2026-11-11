Масштабная стройка в пустыне Аль-Дувадими: Саудовская Аравия радикально меняет баланс сил в регионе

Саудовская Аравия расширяет завод баллистических ракет в Аль-Дувадими. К такому выводу пришли два исследователя американского Института исследований внешней политики (FPRI), изучившие коммерческие спутниковые снимки. По их оценке, после модернизации завод сможет выпускать твердотопливные ракеты большей дальности или с более мощными боевыми частями.

На снимках компании Planet Labs, сделанных с апреля 2025 по сентябрь 2026 года, видно строительство новых объектов. Исследователи Сэм Лэр и Майкл Дуйтсман считают, что в одном из новых зданий будут заливать твёрдое топливо в корпуса ракетных двигателей. По их данным, этот цех как минимум вдвое больше существующего. Второе здание, вероятно, предназначено для хранения компонентов топлива или готовых узлов ракет.

Китайский след

По особенностям инфраструктуры исследователи заключили, что завод построен с использованием китайских технологий. Лэр предполагает, что королевство, возможно, уже выпускает ракеты класса китайской DF-15, а расширение завода нужно для производства ракет класса DF-21 или аналогичных, с большей дальностью. Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) и аналитической организации CNA согласились, что ракетный арсенал Саудовской Аравии и устройство завода соответствуют китайским ракетным комплексам.

Что это меняет

Ракеты большей дальности позволят Саудовской Аравии наносить удары по целям в Иране, не рискуя истребителями F-15 американского производства, уязвимыми для иранской ПВО. По словам исследователя IISS Заши Брухман, это поможет сократить отставание Эр-Рияда от Тегерана в ударных вооружениях.

Аналитик CNA Декер Эвелет отметил, что наращивают ударные и оборонительные арсеналы не только саудовцы, но и другие страны региона, в том числе ОАЭ и Турция.

Расширение ракетного производства может усилить противодействие в Конгрессе США соглашению о сотрудничестве с Эр-Риядом в области мирного атома. Противники сделки считают, что она недостаточно защищает от создания ядерного оружия. Власти Саудовской Аравии отрицают, что такие планы у них есть.