Картофель, обжаренный с соусом, становится ещё вкуснее и интереснее. То же самое относится к картофелю фри и деревенскому картофелю. Однако магазинные соусы часто содержат много калорий и не всегда полезны для здоровья. Поэтому стоит приготовить соус самостоятельно.
Ингредиенты:
- 1 стакан сметаны средней жирности (до 15 %);
- 3 зубчика чеснока;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 1 чайная ложка горчицы;
- пучок укропа и петрушки;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Вымойте зелень, высушите и мелко нарежьте.
- Измельчите чеснок.
- Смешайте сметану в миске.
- Добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Добавьте горчицу и снова перемешайте.
- Добавьте зелень, чеснок и соль по вкусу.
Натуральный и вкусный соус для картофеля готов. Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/ Rainer Zenz (Creative Commons Attribution and Share-Alike 3.0 Unadapted)
Космический корабль Starliner успешно приземлился в штате Нью-Мексико
Космический корабль Starliner компании Boeing отправившийся шесть часов назад от международной космической станции, совершил успешную посадку в американском штате Нью-Мексико, сообщает НАСА.
Пентагон получил 5,3 миллиарда долларов на наращивание производства снарядов в США
С 2022 года Министерство обороны США инвестировало 5,3 миллиарда долларов в увеличение производства боеприпасов в связи с предоставлением военной помощи Киеву. Это указано в отчете, размещенном на официальном сайте ведомства.
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой
Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ
Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.