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Совершенный соус к жареной картошке: с ним знакомое всем блюдо получается намного вкуснее
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  • Опубликована сегодня в 7:21

Идеальный соус для жареного картофеля: вкусно и совершенно не вредит фигуре

Совершенный соус к жареной картошке: с ним знакомое всем блюдо получается намного вкуснее

Картофель, обжаренный с соусом, становится ещё вкуснее и интереснее. То же самое относится к картофелю фри и деревенскому картофелю. Однако магазинные соусы часто содержат много калорий и не всегда полезны для здоровья. Поэтому стоит приготовить соус самостоятельно.

Ингредиенты:

  • 1 стакан сметаны средней жирности (до 15 %);
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • пучок укропа и петрушки;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Вымойте зелень, высушите и мелко нарежьте.
  2. Измельчите чеснок.
  3. Смешайте сметану в миске.
  4. Добавьте лимонный сок и перемешайте.
  5. Добавьте горчицу и снова перемешайте.
  6. Добавьте зелень, чеснок и соль по вкусу.

Натуральный и вкусный соус для картофеля готов. Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/ Rainer Zenz (Creative Commons Attribution and Share-Alike 3.0 Unadapted)

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