Идеальный соус для жареного картофеля: вкусно и совершенно не вредит фигуре

Картофель, обжаренный с соусом, становится ещё вкуснее и интереснее. То же самое относится к картофелю фри и деревенскому картофелю. Однако магазинные соусы часто содержат много калорий и не всегда полезны для здоровья. Поэтому стоит приготовить соус самостоятельно.

Ингредиенты:

1 стакан сметаны средней жирности (до 15 %);

3 зубчика чеснока;

1 чайная ложка лимонного сока;

1 чайная ложка горчицы;

пучок укропа и петрушки;

соль по вкусу.

Приготовление:

Вымойте зелень, высушите и мелко нарежьте. Измельчите чеснок. Смешайте сметану в миске. Добавьте лимонный сок и перемешайте. Добавьте горчицу и снова перемешайте. Добавьте зелень, чеснок и соль по вкусу.

Натуральный и вкусный соус для картофеля готов. Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/ Rainer Zenz (Creative Commons Attribution and Share-Alike 3.0 Unadapted)