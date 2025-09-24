Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:43

Что происходит с Сатурном? Телескоп Уэбб зафиксировал необычные явления в атмосфере планеты

Телескоп Уэбб обнаружил необычные структуры в атмосфере Сатурна

Космический телескоп James Webb (NASA/ESA) вновь преподнёс сюрприз. На этот раз внимание астрономов было приковано к Сатурну. В атмосфере газового гиганта обнаружены необычные структуры — тёмные "бусины" в ионосфере и асимметричная "звезда" в стратосфере. Эти находки стали полной неожиданностью и уже ставят перед учёными новые вопросы о том, как устроена динамика верхних слоёв планеты.

Что увидел телескоп Уэбба

Впервые удалось настолько подробно рассмотреть инфракрасное излучение молекулы H₃⁺, которая играет ключевую роль в химических процессах атмосферы Сатурна. С помощью ближнего инфракрасного спектрографа удалось одновременно "поймать" сигнал из ионосферы (на высоте около 1100 км) и стратосферы (около 600 км).

В верхних слоях обнаружили цепочки тёмных бусинообразных пятен, встроенных в сияющие авроральные дуги. Эти "бусины" оставались стабильными несколько часов и постепенно дрейфовали. На 500 км ниже была зафиксирована странная звездообразная фигура с четырьмя лучами, простиравшимися от северного полюса к экватору. Два недостающих луча сделали узор асимметричным.

"Мы ожидали увидеть равномерные выбросы, но вместо этого открыли узоры, напоминающие звёзды и бусы. Такие структуры мы никогда не видели ни на одной планете", — отметил профессор Том Сталлард (Нортумбрийский университет).

Сравнение атмосферных явлений

Явление Где наблюдается Особенности Возможные причины
Тёмные "бусины" Ионосфера (1100 км) цепочки пятен в сияниях, стабильные несколько часов взаимодействие магнитосферы и атмосферы
Звездообразная структура Стратосфера (600 км) 4 из 6 лучей, тянущиеся от полюса к экватору связь с шестиугольным штормом глубже
Шестиугольник Облака (грозовой уровень) шестиугольный шторм на северном полюсе атмосферная динамика и вращение планеты

Связь с шестиугольником Сатурна

Учёные наложили карты и обнаружили, что звезда в стратосфере совпадает с положением знаменитого шестиугольного шторма в облаках ниже. Более того, самые тёмные бусины в ионосфере находятся прямо над наиболее яркими "лучами" звезды. Это может означать, что процессы в атмосфере Сатурна взаимосвязаны от верхних до нижних слоёв. Но пока не ясно, это закономерность или случайность.

Советы шаг за шагом: как изучают такие явления

  1. Используют инфракрасные спектрографы для поиска сигнала молекулы H₃⁺.

  2. Сопоставляют данные с картами метана и других молекул.

  3. Сравнивают разные уровни атмосферы по высоте.

  4. Строят временные карты изменений и дрейфа структур.

  5. Сопоставляют данные с известными явлениями — полярными сияниями, штормами, шестиугольником.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать явления отдельно.
    → Последствие: упущение вертикальных связей между слоями атмосферы.
    → Альтернатива: анализировать атмосферу как целую колонну.

  • Ошибка: считать структуры артефактом прибора.
    → Последствие: отказ от ценных данных.
    → Альтернатива: подтвердить повторными наблюдениями.

А что если…

А что если "бусины" и "звезда" — проявления одного процесса, связанного с энергией магнитосферы Сатурна? Возможно, мы наблюдаем новый тип атмосферных колебаний, о существовании которых раньше не подозревали. В таком случае придётся пересмотреть модели взаимодействия магнитных полей и атмосфер газовых гигантов.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Первое детальное наблюдение верхней атмосферы Сатурна Пока неясно, что именно вызывает структуры
Возможная связь с полярными сияниями и шестиугольником Ограниченное время наблюдений
Новые данные о динамике газовых гигантов Нельзя подтвердить наземными телескопами

FAQ

Почему наблюдали именно молекулу H₃⁺?
Она чувствительна к энергетическим процессам и показывает активность в ионосфере.

Можно ли увидеть эти структуры с Земли?
Нет, они слишком слабые и требуют сверхчувствительных космических телескопов.

Что изменится во время равноденствия?
При смене сезонов ориентация к Солнцу меняется, и атмосферные явления могут перестроиться.

Мифы и правда

  • Миф: структуры — следы инопланетных объектов.
    Правда: они связаны с атмосферной динамикой и магнитным полем Сатурна.

  • Миф: это новые кольца Сатурна.
    Правда: речь идёт о явлениях в атмосфере, а не о системе колец.

  • Миф: бусины и звезда видны в телескопы-любители.
    Правда: их удалось заметить только благодаря чувствительности "Уэбба".

3 интересных факта

  1. Сезоны на Сатурне длятся около 7 земных лет, а равноденствие наступает каждые 15 лет.

  2. Шестиугольный шторм на северном полюсе наблюдают с 1980-х годов.

  3. Молекула H₃⁺ помогает не только изучать Сатурн, но и служит индикатором процессов в других планетах-гигантах.

Исторический контекст

1980-е: зонд "Вояджер" впервые показал шестиугольник на Сатурне.

2004-2017 гг.: миссия "Кассини" наблюдала атмосферные бури и сияния.

2020-е: телескоп James Webb открывает новые структуры — бусины и звезду.

Ближайшее равноденствие: важная возможность для проверки гипотез.

