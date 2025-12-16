Сливочное масло не так опасно, как думали: результаты исследования, которые вас удивят

Недавнее исследование поставило под сомнение широко распространённое мнение о том, что отказ от сливочного масла и других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров приводит к значительному снижению смертности, особенно среди людей с низким и средним риском сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine (AIM), показали, что такие изменения в диете не приводят к снижению числа смертей или сердечно-сосудистых событий в этих группах населения.

Результаты исследования

Исследование, проведённое с участием более 66 тысяч человек, охватывало клинические исследования продолжительностью не менее двух лет. Участникам сравнивались диеты с пониженным содержанием насыщенных жиров и разные способы замены этих жиров другими питательными веществами. Насыщенные жиры, как известно, содержатся в продуктах животного происхождения и связываются с риском сердечно-сосудистых заболеваний и высоким уровнем холестерина.

Для людей с низким и средним риском

У участников с низким исходным риском сердечно-сосудистых заболеваний отказ от насыщенных жиров не показал значительного эффекта на снижение частоты инфарктов, инсультов или смертей в течение пяти лет наблюдения. Это ставит под сомнение пользу таких диет для широких групп людей, у которых и так низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для людей с высоким риском

Однако для людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний результаты были более обнадёживающими. Особенно важным стало не просто сокращение насыщенных жиров, а их замена на полиненасыщенные жиры. Эта замена была связана с существенным снижением смертности от всех причин, а также с уменьшением риска фатальных сердечных приступов и инсультов.

В целом, сокращение потребления насыщенных жиров приводило к снижению уровня общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Это объясняется тем, что насыщенные жиры могут ухудшать способность печени удалять ЛПНП из крови, что способствует образованию атеросклеротических бляшек. Однако для людей с низким риском такие изменения не приводили к значимому снижению частоты сердечно-сосудистых событий.

Мнения экспертов

Несмотря на эти результаты, сторонние эксперты призывают не спешить с пересмотром рекомендаций по ограничению потребления насыщенных жиров. Профессор Нита Форухи из Кембриджского университета подчеркнула, что исследование охватывает лишь пятилетний период и не учитывает долгосрочные последствия таких изменений в диете. Поэтому она считает, что ограничение насыщенных жиров по-прежнему остаётся важным для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.