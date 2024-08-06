Китай продолжает осваивать космос: запущена первая группа спутников

Китай успешно запустил первую группу полярно-орбитальных спутников Qianfan с космодрома Тайюань на ракете CZ-6A, которая использует экологически чистое топливо. Ракета CZ-6A, разработанная Шанхайской академией технологии космических полетов, имеет длину 50 м, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна доставлять на солнечно-синхронную орбиту до 4 тонн полезного груза.

Китай активно развивает национальную космическую программу, включая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. В 2023 году было осуществлено 67 запусков, а в 2024 году планируется провести около 100 запусков.

Фото: eol.jsc.nasa.gov/Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center (public domain)