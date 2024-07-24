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В России планируют отправить на орбиту 1 тыс. спутников для IoT к 2030 году
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В России планируют отправить на орбиту 1 тыс. спутников для IoT к 2030 году

Новосибирская компания "Пятое поколение" планирует сотрудничество с Роскосмосом для отправки до 1 тыс. малых спутников на орбиту Земли к 2030 году для обеспечения круглосуточного интернета вещей (IoT) на труднодоступных территориях. Олег Кусь, гендиректор компании, объяснил, что развертывание кубсатов позволит покрыть максимальную площадь орбиты и обеспечить передачу сигнала для организации работы "умных" домов, метеостанций и беспилотной техники в местах без связи.

Компания, работающая с 2013 года, специализируется на проектировании сверхмалых космических аппаратов и может предоставить полный цикл разработки космической миссии, сообщает ТАСС.

Фото: spaceflight.nasa.gov/Expedition 20 Crew, NASA (public domain)

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