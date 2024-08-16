Индия успешно вывела на орбиту собственный спутник и укрепила свои позиции на рынке космических запусков

ISRO успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник при помощи новой легкой ракеты

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник с помощью новой легкой ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle). Запуск состоялся с космодрома на острове Шрихарикота и был приурочен ко Дню независимости Индии.

Ракета вывела на орбиту 175-килограммовый спутник EOS-8, предназначенный для съемки Земли и измерения воздействия ультрафиолетового излучения.

Также был выведен демонстрационный спутник стартапа Space Rickshaw. SSLV, высотой 34 метра и грузоподъемностью 500 кг, разработана для вывода спутников на низкую околоземную орбиту и укрепляет позиции Индии на рынке космических запусков благодаря низкой стоимости и простоте производства.

Фото: spaceflight.nasa.gov/Expedition 20 Crew, NASA (public domain)