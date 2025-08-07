Не ракеты и не кибератаки: Китай нашёл способ обезвредить спутники SpaceX без шума и пыли

Пока весь мир наблюдает за земными конфликтами, в околоземном пространстве разворачивается тихая, но стремительно нарастающая битва. Китайские военные и учёные работают над технологиями, способными нейтрализовать космическое преимущество Соединённых Штатов — глобальную спутниковую сеть Starlink компании SpaceX.

Оружие будущего: от лазеров до саботажа

Пекин ведёт работу по двум ключевым направлениям: разрушение инфраструктуры Starlink и создание собственной альтернативы. В ход идут как прямые атаки — с использованием лазеров, микроволнового оружия и киберсредств, — так и косвенные меры, вроде дипломатического давления и промышленного шпионажа.

"Компания имеет более 140 поставщиков первого уровня и большое количество поставщиков второго и третьего уровня. Контроль кибербезопасности ограничен", — говорится в исследовании, опубликованном в 2023 году китайской государственной группой по реагированию на киберугрозы.

Уязвимости Starlink стали предметом десятков научных работ. Исследования затрагивают как технические слабости системы, так и организационные риски, связанные с глобальной цепочкой поставок SpaceX.

Космическая ловушка

Одним из самых амбициозных проектов стало моделирование массированной атаки на спутники Starlink. В январе 2025 года китайские учёные провели виртуальную операцию, в ходе которой 99 китайских спутников сблизились с 1400 спутниками SpaceX всего за 12 часов. Каждый из этих спутников оснащён лазерами, микроволнами и разведывательными системами.

Исследование под руководством У Юньхуа из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики было опубликовано в журнале Systems Engineering and Electronics. Оно показало, насколько эффективно Китай может использовать орбитальные платформы не только для обороны, но и для наступления.

Лазеры с глубины океана

Особое внимание привлекла идея установки лазерного оружия на подводные лодки. В одном из исследований утверждается, что субмарины с твердотельными лазерами мегаваттного класса смогут поражать спутники из-под воды, используя "оптико-электронную паутину" для наведения и сбора данных.

"Необходимо использовать сочетание мягких и жёстких методов уничтожения, чтобы вывести некоторые спутники Starlink из строя и разрушить операционную систему созвездия", — подчёркивается в статье Жэнь Юаньчжэня из Пекинского института слежения и телекоммуникаций при Силах стратегической поддержки НОАК.

Альтернатива из Китая: проект G60

В 2023 году Пекин запустил масштабный проект собственной спутниковой сети — "Цяньфань" (также известный как G60). К 2025 году на орбите уже размещено 90 спутников из запланированных 15 000. Этот проект должен стать китайским ответом Starlink, но даже в оптимистичном сценарии отставание от SpaceX будет измеряться годами.

Поэтому в краткосрочной перспективе основной фокус — это не конкуренция, а дестабилизация уже существующей системы.

Starlink как оружие

Роль Starlink в украинском конфликте продемонстрировала, насколько эта сеть может быть мощным военным инструментом. Спутники обеспечивали связь на поле боя, поддержку дронов, обмен разведданными и координацию операций.

Сообщается, что с момента запуска в 2019 году на орбиту было выведено более 8000 спутников Starlink, что составляет две трети всех активных спутников Земли. SpaceX планирует довести их количество до 42 000.

Именно эта плотность, устойчивость и военная применимость делают сеть Илона Маска угрозой для Пекина.

Дипломатическое давление и уязвимость Маска

Китайские эксперты также советуют использовать дипломатические и экономические рычаги. В частности, подчёркивается, что у Маска есть обширные инвестиции в Китае, которые могут стать средством давления.

Как считает Пекин, в случае конфликта можно применить комбинацию всех разработанных мер — от хакерских атак до лазеров с подводных лодок — чтобы нивелировать преимущество США в космосе.