Спутник увидел катастрофу в Непале за неделю: почему сигнал не смог спасти людей

Спутниковые системы радарного мониторинга способны фиксировать критические изменения в горах за неделю до обрушения, сообщил NewsInfo старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Марат Абубекеров. По словам эксперта, новые данные подтверждают эффективность использования орбитальных технологий для выявления зон повышенного риска, однако для полноценного прогнозирования катастроф одних лишь снимков недостаточно.

Ранее в научном журнале Nature были опубликованы результаты исследования, согласно которым спутник Sentinel-1 зафиксировал аномальное ускорение ледово-скальной массы перед трагедией в Непале. Ученые подчеркнули, что современные радары видят предвестники обвалов даже сквозь плотную облачность.

Применение метода интерферометрии (InSAR) позволяет отслеживать деформацию рельефа с точностью до миллиметра, говорит физик. Подобные орбитальные сканеры успешно применяются для поиска скрытых процессов в различных средах. Тем не менее Абубекеров указывает на фундаментальное ограничение: фиксация движения не дает точной даты коллапса. Ускорение является сигналом нестабильности, который позволяет выделить "горячую точку" на карте, но не дает оснований для немедленной эвакуации населения.

"Новое исследование в Nature — яркое подтверждение тому, о чем мы говорили: Sentinel-1 действительно способен зафиксировать предвестники горной катастрофы. Ученые обнаружили, что за неделю до трагедии в Непале радар видел аномальное ускорение движения ледово-скальной системы. Это идеальный пример работы интерферометрии (InSAR), которая позволяет заметить деформацию с миллиметровой точностью, даже если скрыто облаками", — пояснил Абубекеров.

Проблема заключается в оперативной обработке данных. Существующие системы оповещения часто настроены на мониторинг таяния озер или интенсивность осадков, в то время как обвалы могут происходить по иным причинам. При этом пульсация ледников способна за сутки радикально изменить ландшафт, что требует практически непрерывного наблюдения.

"Катастрофа началась с обвала ледово-скальной массы, а не из-за таяния озера или дождей — тех событий, на которые нацелены местные системы оповещения. Это подтверждает наш вывод: радарных снимков, даже с периодичностью в 6-12 дней, недостаточно для оперативного предупреждения. Главный вывод из этой ситуации — не в том, что Sentinel-1 "бесполезен", а в том, что он должен стать частью комплексной системы", — отметил специалист.

Для предотвращения жертв необходимо объединить спутниковые данные с автоматизированными моделями схода потоков. Часто мониторинг оползней становится единственным способом обезопасить регионы, которые считались стабильными. Абубекеров подчеркивает, что технические возможности Sentinel-1 подтверждены, но для реальной защиты жизней в высокогорных районах Непала и Тибета требуется политическая воля и создание соответствующей инфраструктуры оповещения.

Глобальные изменения климата заставляют пересматривать подходы к безопасности, так как движение ледяных масс к берегам становится более интенсивным. Специалисты также обращают внимание на состояние морских льдов — например, спутниковые снимки NASA недавно зафиксировали финальную фазу распада крупнейшего айсберга.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии Алексей Морозов

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