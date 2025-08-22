Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 15:47

Прецедент создан: как решение Верховного суда привело к первому в России штрафу за изображение сатаны

В Кургане вынесен первый штраф за демонстрацию символики сатанистов*

В Кургане судебными органами был вынесен первый в регионе административный штраф за публичную демонстрацию символики, признанной экстремистской. Как сообщается в решении городского суда, местный житель был оштрафован на одну тысячу рублей за размещение на своей личной странице в социальной сети изображения, ассоциирующегося с деятельностью запрещенного движения.

Основанием для привлечения к ответственности послужило недавнее решение Верховного суда Российской Федерации, удовлетворившего иск Генеральной прокуратуры о признании "Международного движения сатанистов"* экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны.

С момента вступления этого решения в силу публичное демонстрирование соответствующей символики подпадает под действие статьи Кодекса об административных правонарушениях, касающейся пропаганды запрещенной атрибутики.

По данным правоохранительных органов, данное дело является одним из первых в России с момента установления правового запрета. В открытых источниках ранее не фиксировалось подобных прецедентов привлечения к ответственности за демонстрацию символики сатанинского толка.

Эксперты в области изучения деструктивных течений отмечают, что, несмотря на относительно небольшую численность последователей, их деятельность может представлять общественную опасность, что и послужило основанием для законодательного запрета.

*движение признано экстремистским и запрещено на территории России

