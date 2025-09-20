Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:06

Надпись на пехлеви оказалась бомбой: рассказывает о ритуалах, которые древние персы держали в тайне

В Накш-и-Ростаме обнаружена уникальная погребальная надпись позднесасанидского периода

На юге Ирана археологи сделали открытие, которое помогает по-новому взглянуть на религиозные практики и похоронные традиции Сасанидской империи. В знаменитом некрополе Накш-и-Ростам в Мервдаште была найдена уникальная погребальная надпись позднесасанидского периода. Текст, высеченный пехлевийским письмом рядом с каменной нишей-оссуарием, рассказывает об имени умершего и заказе на создание этого захоронения.

Надпись и её значение

По словам историка Аболхассана Атабаки, надпись состоит из семи строк. Сильное выветривание затруднило расшифровку, но предварительное чтение показало: упомянутый в тексте человек не только владелец, но и заказчик сооружения. Это позволило датировать памятник поздним этапом правления Сасанидов (224-651 гг. н. э.).

Надпись выполнена пехлевийским письмом — адаптированным вариантом арамейского алфавита, использовавшимся для записи среднеперсидского языка. Особенность этой письменности в том, что символы могли обозначать целые слова, а не только звуки. Пехлеви применялось в основном для религиозных, юридических и погребальных текстов, а потому подобная находка крайне ценна для изучения духовного мира сасанидов.

Оссуарии и зороастрийские ритуалы

Учёный Наджме Эбрахими объяснил, что оссуарии — один из характерных способов захоронения в зороастрийской традиции. Тела умерших оставляли на открытых площадках, где птицы и животные очищали их от плоти. Кости затем собирали и помещали в ниши или каменные сосуды, чтобы не осквернять землю и огонь, считавшиеся священными.

Такой способ захоронения отражал ключевые зороастрийские принципы — уважение к природе и стремление к чистоте стихий.

Сравнение способов захоронения

Культура Метод Цель Особенность
Зороастризм (Сасаниды) Оссуарии, ниши Сохранение чистоты земли и огня Отдельное хранение костей
Христианство (Римская империя) Земляные могилы Символика воскресения Кремация осуждалась
Буддизм (Индия, Китай) Ступы, погребальные урны Почитание реликвий Кости и прах помещали в культовые сооружения

Накш-и-Ростам как центр памяти

Накш-и-Ростам — один из величайших памятников Древнего Ирана. Здесь находятся:

  • высеченные в скалах гробницы царей Ахеменидов, включая Дария I;

  • здание Кааба-йе-Зартошт, предназначение которого до конца не ясно;

  • многочисленные рельефы, изображающие сцены из жизни ахеменидов и сасанидов.

Само название "Накш-и-Ростам" переводится как "Изображение Ростама" — в честь героя "Шахнаме", с которым жители когда-то связывали эти изображения.

Советы шаг за шагом: как читают такие надписи

  1. Высокоточная фотофиксация и 3D-сканирование повреждённых символов.

  2. Сравнение знаков с другими пехлевийскими надписями.

  3. Использование цифровых алгоритмов для восстановления утраченных фрагментов.

  4. Привлечение специалистов по арамейским идеограммам.

  5. Публикация реконструированного текста для дальнейшего анализа историками и религиоведами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать выветривание символов → потеря важной информации → использовать цифровую реконструкцию.

  • Считать оссуарий обычной нишей → неверная интерпретация обряда → учитывать контекст зороастрийских традиций.

  • Не сопоставлять с другими памятниками → локальное прочтение → анализировать в масштабе всей империи.

А что если…

А что если удастся расшифровать полный текст? Тогда учёные смогут узнать не только имя заказчика, но и социальный статус, обстоятельства создания оссуария и, возможно, даже детали религиозного ритуала, сопровождавшего его установку.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Редкий текст позднесасанидского периода Повреждённость надписи
Прямая связь с погребальными практиками Сложность расшифровки пехлеви
Подтверждение зороастрийских ритуалов Локальность — одна ниша
Дополнение археологической картины региона Требуется много времени для анализа

FAQ

Что такое пехлевийское письмо?
Это система письма на среднеперсидском языке, основанная на арамейском алфавите и широко использовавшаяся в эпоху Сасанидов.

Почему сасаниды использовали оссуарии?
Чтобы сохранить чистоту стихий — земли и огня, которые считались священными в зороастризме.

Где чаще всего встречаются такие ниши?
В Мервдаштe, особенно в районе древнего города Эстахр и в Накш-и-Ростаме.

Мифы и правда

  • Миф: Сасаниды хоронили умерших в земле.
    Правда: в зороастрийской традиции избегали прямого захоронения, предпочитая оссуарии.

  • Миф: Накш-и-Ростам связан только с Ахеменидами.
    Правда: здесь есть и сасанидские, и эламитские памятники.

  • Миф: надписи на пехлеви легко читаются.
    Правда: их расшифровка сложна из-за сокращений и идеограмм.

3 интересных факта

  1. В соседних районах найдено более 100 ниш для оссуариев, что указывает на массовое распространение обряда.

  2. Сасанидская империя распространила зороастризм как государственную религию на обширные территории.

  3. Название "Накш-и-Ростам" связано с персидским эпосом, хотя сам Ростам не имеет отношения к месту.

Исторический контекст

Сасанидская империя (224-651 гг.) стала последней великой державой Древней Персии. Она славилась культурным расцветом, архитектурой и рельефами, сохранившимися до наших дней. Именно в этот период зороастризм приобрёл статус государственной религии, а традиции, связанные с чистотой стихий, сформировали уникальные погребальные практики.

Обнаруженная надпись в Накш-и-Ростаме подтверждает, что даже в эпоху политических потрясений сасаниды продолжали следовать своим духовным принципам. Она напоминает о важности веры в загробную жизнь и уважении к природе, которые определяли облик этой великой цивилизации.

