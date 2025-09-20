Надпись на пехлеви оказалась бомбой: рассказывает о ритуалах, которые древние персы держали в тайне
На юге Ирана археологи сделали открытие, которое помогает по-новому взглянуть на религиозные практики и похоронные традиции Сасанидской империи. В знаменитом некрополе Накш-и-Ростам в Мервдаште была найдена уникальная погребальная надпись позднесасанидского периода. Текст, высеченный пехлевийским письмом рядом с каменной нишей-оссуарием, рассказывает об имени умершего и заказе на создание этого захоронения.
Надпись и её значение
По словам историка Аболхассана Атабаки, надпись состоит из семи строк. Сильное выветривание затруднило расшифровку, но предварительное чтение показало: упомянутый в тексте человек не только владелец, но и заказчик сооружения. Это позволило датировать памятник поздним этапом правления Сасанидов (224-651 гг. н. э.).
Надпись выполнена пехлевийским письмом — адаптированным вариантом арамейского алфавита, использовавшимся для записи среднеперсидского языка. Особенность этой письменности в том, что символы могли обозначать целые слова, а не только звуки. Пехлеви применялось в основном для религиозных, юридических и погребальных текстов, а потому подобная находка крайне ценна для изучения духовного мира сасанидов.
Оссуарии и зороастрийские ритуалы
Учёный Наджме Эбрахими объяснил, что оссуарии — один из характерных способов захоронения в зороастрийской традиции. Тела умерших оставляли на открытых площадках, где птицы и животные очищали их от плоти. Кости затем собирали и помещали в ниши или каменные сосуды, чтобы не осквернять землю и огонь, считавшиеся священными.
Такой способ захоронения отражал ключевые зороастрийские принципы — уважение к природе и стремление к чистоте стихий.
Сравнение способов захоронения
|Культура
|Метод
|Цель
|Особенность
|Зороастризм (Сасаниды)
|Оссуарии, ниши
|Сохранение чистоты земли и огня
|Отдельное хранение костей
|Христианство (Римская империя)
|Земляные могилы
|Символика воскресения
|Кремация осуждалась
|Буддизм (Индия, Китай)
|Ступы, погребальные урны
|Почитание реликвий
|Кости и прах помещали в культовые сооружения
Накш-и-Ростам как центр памяти
Накш-и-Ростам — один из величайших памятников Древнего Ирана. Здесь находятся:
-
высеченные в скалах гробницы царей Ахеменидов, включая Дария I;
-
здание Кааба-йе-Зартошт, предназначение которого до конца не ясно;
-
многочисленные рельефы, изображающие сцены из жизни ахеменидов и сасанидов.
Само название "Накш-и-Ростам" переводится как "Изображение Ростама" — в честь героя "Шахнаме", с которым жители когда-то связывали эти изображения.
Советы шаг за шагом: как читают такие надписи
-
Высокоточная фотофиксация и 3D-сканирование повреждённых символов.
-
Сравнение знаков с другими пехлевийскими надписями.
-
Использование цифровых алгоритмов для восстановления утраченных фрагментов.
-
Привлечение специалистов по арамейским идеограммам.
-
Публикация реконструированного текста для дальнейшего анализа историками и религиоведами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать выветривание символов → потеря важной информации → использовать цифровую реконструкцию.
-
Считать оссуарий обычной нишей → неверная интерпретация обряда → учитывать контекст зороастрийских традиций.
-
Не сопоставлять с другими памятниками → локальное прочтение → анализировать в масштабе всей империи.
А что если…
А что если удастся расшифровать полный текст? Тогда учёные смогут узнать не только имя заказчика, но и социальный статус, обстоятельства создания оссуария и, возможно, даже детали религиозного ритуала, сопровождавшего его установку.
Плюсы и минусы находки
|Плюсы
|Минусы
|Редкий текст позднесасанидского периода
|Повреждённость надписи
|Прямая связь с погребальными практиками
|Сложность расшифровки пехлеви
|Подтверждение зороастрийских ритуалов
|Локальность — одна ниша
|Дополнение археологической картины региона
|Требуется много времени для анализа
FAQ
Что такое пехлевийское письмо?
Это система письма на среднеперсидском языке, основанная на арамейском алфавите и широко использовавшаяся в эпоху Сасанидов.
Почему сасаниды использовали оссуарии?
Чтобы сохранить чистоту стихий — земли и огня, которые считались священными в зороастризме.
Где чаще всего встречаются такие ниши?
В Мервдаштe, особенно в районе древнего города Эстахр и в Накш-и-Ростаме.
Мифы и правда
-
Миф: Сасаниды хоронили умерших в земле.
Правда: в зороастрийской традиции избегали прямого захоронения, предпочитая оссуарии.
-
Миф: Накш-и-Ростам связан только с Ахеменидами.
Правда: здесь есть и сасанидские, и эламитские памятники.
-
Миф: надписи на пехлеви легко читаются.
Правда: их расшифровка сложна из-за сокращений и идеограмм.
3 интересных факта
-
В соседних районах найдено более 100 ниш для оссуариев, что указывает на массовое распространение обряда.
-
Сасанидская империя распространила зороастризм как государственную религию на обширные территории.
-
Название "Накш-и-Ростам" связано с персидским эпосом, хотя сам Ростам не имеет отношения к месту.
Исторический контекст
Сасанидская империя (224-651 гг.) стала последней великой державой Древней Персии. Она славилась культурным расцветом, архитектурой и рельефами, сохранившимися до наших дней. Именно в этот период зороастризм приобрёл статус государственной религии, а традиции, связанные с чистотой стихий, сформировали уникальные погребальные практики.
Обнаруженная надпись в Накш-и-Ростаме подтверждает, что даже в эпоху политических потрясений сасаниды продолжали следовать своим духовным принципам. Она напоминает о важности веры в загробную жизнь и уважении к природе, которые определяли облик этой великой цивилизации.
