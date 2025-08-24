Один день дождя вместо недели шторма: мифы о сезоне дождей на Карибах

В туристических чатах в конце лета один из самых популярных вопросов звучит так: "Какая погода на Кубе в сентябре? Не испортят ли ураганы отдых в Варадеро и Венесуэле?"

Куба: теплый океан и низкие цены

Представители турбизнеса, живущие на Кубе, отмечают: погоду на Карибах трудно предсказать, прогнозы часто подводят. Но сентябрь и октябрь здесь считаются благоприятными месяцами для отдыха.

Турагент Елена Лапина поясняет:

"Летний зной уже спадает, океан обычно теплый и спокойный, холодные фронты отсутствуют. Дополнительный плюс — в это время многие отели предлагают скидки".

Что касается ураганов, их пик действительно приходится на период с июля по ноябрь. Однако центральная часть Кубы, где находятся курорты Варадеро и Кайо-Коко, страдает от них крайне редко. Последний раз ураган "Ирма" задел эти районы в 2017 году.

При этом власти Кубы серьезно относятся к предупреждениям о стихии. Службы по ЧС заранее информируют население и при необходимости организуют эвакуацию туристов и жителей из опасных зон.

Венесуэла: штормы мимо

Ураганы почти не доходят до Венесуэлы. Об этом рассказал руководитель компании "Венесуэла ПРО" Александр Карпецкий:

"Ураганы крайне редко заходят в Венесуэлу. Больше всего от них обычно страдают Пуэрто-Рико и Малые Антильские острова".

Кроме того, в отличие от Юго-Восточной Азии, на Карибах нет привычного "сезона дождей", когда непогода затягивается на недели. Даже если ураган заденет Кубу или Венесуэлу, последствия для туристов минимальны: максимум 1-2 дня отдыха могут выпасть из-за плохой погоды.