Региональный лидер правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хеке посетил избирательный участок на автомобиле Lada Niva. Этот визит был замечен телеканалом NTV.

В воскресенье прошли региональные выборы в двух федеральных землях на востоке Германии — в Тюрингии и Саксонии. По последним опросам, партия "АдГ" может рассчитывать на первое место в Тюрингии, набрав 29% голосов избирателей. Однако партия часто подвергается критике за предполагаемые связи с Россией.

Чтобы добраться до сельского округа Айхсфельд, где частично отсутствуют асфальтированные дороги, политик выбрал российский автомобиль, который идеально подходит для такой местности. Несмотря на это, действующее правительство Германии раскритиковало Хеке за выбор российской машины.

Lada Niva — легендарный внедорожник, серийное производство которого началось в 1977 году. За 47 лет производства он стал настоящей легендой, появляясь в известных западных кинофильмах, таких как "Багровые реки", "Черная вдова", "Невероятная жизнь Уолтера Митти" и даже "Форсаж 8".

Партия "Альтернатива для Германии" не поддерживает антироссийские санкции и действующее правительство страны. Приехав на выборы на Lada Niva Legend, Бьорн Хеке в очередной раз подчеркнул курс своей партии. На минувших региональных выборах в Европарламент АдГ набрала 15,9 процента голосов, что стало лучшим результатом за всю историю существования партии.

До введения антироссийских санкций автомобили Lada продавались на территории Германии. Внедорожники Niva Legend пользовались наибольшей популярностью у местных жителей. Даже сейчас на улицах городов можно встретить модели Samara, Vesta, Kalina и даже "Жигули". Выезд Бьорна Хеке на выборы на российском автомобиле стал очередным знаком курса его партии.

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