Авиационный коллапс в Пулково: как РЖД спасают пассажиров

В ответ на массовые задержки и отмены рейсов в петербургском аэропорту Пулково компания "Российские железные дороги" приняла экстренные меры по увеличению перевозочных мощностей на направлении Санкт-Петербург — Москва. Как сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика, количество мест в высокоскоростных поездах "Сапсан" было удвоено для компенсации нарушенного авиасообщения.

В частности, дополнительные места были добавлены в поезда №783, отправляющиеся 24 августа в 20:50 из Санкт-Петербурга, и №756, запланированный на 25 августа в 06:50 из Москвы. Ранее РЖД уже ввела дополнительные поезда дальнего следования между двумя столицами, однако текущая ситуация потребовала дальнейшего наращивания провозной способности.

Напомним, что в аэропорту Пулково за период действия ограничений было отменено 90 вылетов, около 80 рейсов задержаны более чем на два часа, а 42 воздушных судна были перенаправлены на запасные аэродромы. Эти меры стали причиной повышенного спроса на альтернативные виды транспорта, включая железнодорожное сообщение.