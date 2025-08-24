Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ЭВС2-03 Сапсан
ЭВС2-03 Сапсан
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:26

Авиационный коллапс в Пулково: как РЖД спасают пассажиров

РЖД удвоили число мест в "Сапсанах" по маршруту Санкт-Петербург — Москва

В ответ на массовые задержки и отмены рейсов в петербургском аэропорту Пулково компания "Российские железные дороги" приняла экстренные меры по увеличению перевозочных мощностей на направлении Санкт-Петербург — Москва. Как сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика, количество мест в высокоскоростных поездах "Сапсан" было удвоено для компенсации нарушенного авиасообщения.

В частности, дополнительные места были добавлены в поезда №783, отправляющиеся 24 августа в 20:50 из Санкт-Петербурга, и №756, запланированный на 25 августа в 06:50 из Москвы. Ранее РЖД уже ввела дополнительные поезда дальнего следования между двумя столицами, однако текущая ситуация потребовала дальнейшего наращивания провозной способности.

Напомним, что в аэропорту Пулково за период действия ограничений было отменено 90 вылетов, около 80 рейсов задержаны более чем на два часа, а 42 воздушных судна были перенаправлены на запасные аэродромы. Эти меры стали причиной повышенного спроса на альтернативные виды транспорта, включая железнодорожное сообщение.

В Мурманской области введены временные ограничения скорости мобильного интернета сегодня в 14:30

Вынужденные меры: почему на Кольском полуострове замедлили мобильный интернет

В Мурманской области введены временные ограничения скорости передачи данных в сетях мобильной связи. Соответствующее решение принято на основании положений федерального законодательства в области связи и обеспечения безопасности. Как сообщает оперативный штаб региона, меры реализуются в соответствии с мотивированными решениями уполномоченных органов.

Читать полностью » Проект крупного деревообрабатывающего комплекса на Вологодчине одобрен экспертами вчера в 23:25

Новый импульс для экономики: в Верховажском районе планируют построить современное производство OSB-плит

Значительный инвестиционный проект в сфере лесоперерабатывающей промышленности Вологодской области успешно преодолел важный административный этап. Проектная документация на строительство современного лесопильно-деревообрабатывающего предприятия в Верховажском районе получила положительное заключение государственной экспертизы.

Читать полностью » В Петербурге запустили первый в России водный маршрут воинской славы вчера в 11:56

Два часа памяти: уникальная экскурсия на теплоходе знакомит с героическим прошлым флота

В Санкт-Петербурге состоялась презентация уникального культурно-исторического проекта "Маршруты памяти", в рамках которого был разработан первый в России специализированный водный экскурсионный маршрут, посвященный воинской славе. Инициатива реализована при поддержке городской администрации.

Читать полностью » В Петербурге предложили снизить стоимость платного обучения для абитуриентов с высоким ЕГЭ 22.08.2025 в 23:40

Умным — дешевле: в российские вузы может прийти новая система оплаты в зависимости от баллов ЕГЭ

В Санкт-Петербурге разработан законодательный проект, предлагающий принципиально новый подход к формированию стоимости высшего образования на платной основе. Инициатива, внесенная в городской парламент, предполагает установление прямой зависимости между ценой обучения и количеством баллов, полученных абитуриентом при сдаче ЕГЭ.

Читать полностью » В Санкт-Петербурге мосты подсветят белым, синим и красным в День Государственного флага РФ 22.08.2025 в 15:38

Ночной триколор: как главные мосты Петербурга окрасились в цвета российского флага

Санкт-Петербург масштабно отмечает День Государственного флага Российской Федерации. По данным городской администрации, праздничные мероприятия проходят во всех районах города, всего запланировано более 130 событий. Главными символами праздника стали световые инсталляции на ключевых архитектурных объектах.

Читать полностью » Историческую 18.08.2025 в 18:52

От блокадных витаминов до наших дней: как возродили легендарный особняк Бремме

В Санкт-Петербурге завершилась реставрация знаменитого особняка Бремме, известного как блокадная "витаминная аптека". Деревянное здание на Васильевском острове, построенное в 1897 году для купца Эдуарда Бремме, два года находилось под реконструкцией. Особняк, сочетающий элементы эклектики и неоренессанса, пережил несколько этапов истории.

Читать полностью » Калининград закупит 20 новых троллейбусов на федеральные средства 17.08.2025 в 23:00

Экотранспорт для Янтарного края: какие троллейбусы появятся в Калининграде

Калининградская область получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета на приобретение 20 новых троллейбусов до конца 2025 года. Соответствующий проект распоряжения правительства РФ уже подготовлен Минпромторгом. Это продолжение программы обновления городского транспорта — в декабре 2024 года регион уже получил 15 современных троллейбусов.

Читать полностью » В Калининграде обнаружено свыше 100 незаконных стоков в реку Товарную 17.08.2025 в 17:36

Экологическая тревога: кто отравляет главную реку Калининграда?

В Калининграде экологи выявили более ста незаконных сбросов в реку Товарную, протекающую через центр города. Как сообщили в региональном министерстве природы и экологии, проверка охватила 14 километров русла, включая пригородные территории. Ведомство взяло ситуацию под особый контроль, поскольку река впадает в Калининградский залив.

Читать полностью »

