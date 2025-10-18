Санторини снова дрожит: тысячи толчков разбудили древний вулкан

В начале 2025 года один из самых живописных греческих островов — Санторини — оказался в центре внимания ученых и туристов. В его окрестностях за несколько месяцев произошло более 28 тысяч подземных толчков. Для местных жителей, привыкших к спокойствию, это стало тревожным сигналом. А для исследователей — редкой возможностью наблюдать, как просыпается древняя вулканическая система, некогда изменившая облик всего региона.

Вулкан, который не спит

Санторини всегда манил путешественников своей особенной красотой: белые домики, бирюзовое море и закаты, которые будто сошли с открыток. Но под этой идиллией скрывается живое дыхание вулкана. Несколько тысяч лет назад именно его мощное извержение уничтожило древнее поселение Акротири — яркий центр минойской цивилизации. Ученые считают, что это событие стало одним из крупнейших вулканических катаклизмов в истории Средиземноморья.

После того страшного извержения вулкан не ушел в полное забвение. Он проявлял активность и позже: в XX веке — четыре раза, последнее извержение произошло в 1950 году. Тогда на поверхность вышло небольшое количество лавы на острове Неа Камени — крошечном вулканическом образовании в центре кальдеры Санторини.

Что произошло в 2025 году

С конца января остров и его окрестности начали буквально содрогаться. Земля дрожала почти месяц, а затем тишина вернулась так же внезапно, как исчезла. Подобные "рои" землетрясений часто наблюдаются на активных вулканах, и для специалистов это не новость. Но масштабы и частота событий 2025 года стали беспрецедентными.

Большинство толчков фиксировалось в районе подводного вулкана Колумбо, который находится примерно в семи километрах от Санторини. Этот вулкан извергался лишь однажды — в 1650 году, оставив о себе страшную память: тогда пострадали прибрежные поселения и погибло множество людей.

Что показали исследования

Серию землетрясений изучила международная группа ученых, включая исследовательский центр GEOMAR. Результаты опубликованы в журнале Nature. Для анализа использовались данные сейсмических станций, спутниковые наблюдения и подводные приборы. Сложную картину подземных процессов помогли восстановить технологии искусственного интеллекта — они позволили точно определить координаты каждого толчка и выстроить трёхмерную модель движения магмы.

По расчетам специалистов, около 300 миллионов кубометров расплавленной породы поднялось из глубинного резервуара на глубине 18 километров, сместилось вбок и остановилось на уровне 3-5 километров под морским дном. Именно это движение магмы вызвало тысячи подземных толчков. Анализ показал, что подземные резервуары Санторини и Колумбо связаны между собой, и изменения в одном могут отражаться на другом.

"Благодаря тесному международному сотрудничеству и комбинированному использованию различных геофизических методов мы смогли отслеживать развитие сейсмической кризисной ситуации практически в режиме реального времени и, таким образом, получить представление о взаимосвязи между двумя вулканами. Благодаря этому мы сможем более эффективно контролировать оба вулкана в будущем", — заявил доктор Йенс Карстенс.

Почему регион так активен

Эгейское море — один из самых геологически сложных регионов планеты. Здесь сталкиваются и смещаются тектонические плиты: Африканская движется с юга, Эгейская микроплита — с севера. Это противостояние создает гигантскую дугу вулканов, известную как Эллинская вулканическая дуга. Санторини и Колумбо — лишь два её активных участника. Вокруг них проходят десятки разломов, по которым земная кора постоянно находится в движении.

Сейсмическая активность в регионе не ограничивается мелкими толчками. В 1956 году неподалеку, у острова Аморгос, произошло землетрясение магнитудой 7,5, вызвавшее цунами и человеческие жертвы. На фоне таких событий нынешняя активность Санторини кажется сравнительно безопасной, но она напоминает, что природа региона живет своей собственной жизнью.

Исторический контекст

Главное извержение Санторини произошло около 3600 лет назад. Оно было столь мощным, что часть острова обрушилась в море, образовав нынешнюю кальдеру. Ученые полагают, что именно это событие положило конец процветающей минойской культуре, повлияло на климат и стало основой легенд о гибели Атлантиды.

Современный вулканический комплекс состоит из нескольких островков — Неа Камени, Палеа Камени и подводного Колумбо, который сегодня считается наиболее активной частью системы.

А что если вулкан проснется?

Вероятность нового извержения в ближайшее время оценивается как низкая. Однако даже слабая активность способна изменить геометрию дна, вызвать газовые выбросы и повлиять на морские экосистемы. На Санторини это особенно важно, ведь туризм — главный источник дохода для местных жителей. Любые слухи о "пробуждении" вулкана моментально отражаются на бронированиях и посещаемости.

Поэтому специалисты ведут круглосуточный мониторинг. Сейсмометры, GPS-станции и спутники фиксируют малейшие изменения формы поверхности. Любое поднятие почвы, даже на несколько сантиметров, может быть сигналом движения магмы.

Плюсы и минусы жизни у вулкана

Плюсы Минусы Плодородная почва — идеальна для выращивания винограда и оливок Риск землетрясений и цунами Геотермальные источники и минеральные ванны Возможные перебои с туризмом во время сейсмической активности Уникальные пейзажи и природные формы, притягивающие туристов Необходимость постоянного контроля геологов и расходов на безопасность Возможность научных наблюдений и развития экотуризма Потенциальная угроза для инфраструктуры при активизации вулкана

FAQ

Почему Санторини так часто трясет?

Из-за движения тектонических плит и активности подводного вулкана Колумбо. Система находится в зоне постоянного давления и растяжения земной коры.

Можно ли предсказать извержение?

Современные методы позволяют фиксировать ранние признаки активности — поднятие почвы, выделение газов, изменение состава грунтовых вод. Но точную дату предсказать невозможно.

Стоит ли бояться туристам?

Нет. Уровень активности постоянно отслеживается. При малейшей угрозе власти сразу закрывают доступ к опасным зонам.

Как следят за вулканом?

Используются спутники, морские датчики, подводные роботы и искусственный интеллект для анализа данных.

Мифы и правда

• Миф: Санторини может взорваться, как тысячи лет назад.

Правда: Энергия современных процессов несравнимо ниже. Даже при извержении последствия будут локальными.

• Миф: Землетрясения означают неминуемое извержение.

Правда: Толчки часто сопровождают движение магмы без выхода на поверхность.

• Миф: Вулкан давно погас.

Правда: Он активен, просто находится в фазе покоя.

3 интересных факта