Землетрясения на Санторини: остров поднимается, а море опускается — что происходит

Санторини для миллионов туристов — это белоснежные домики на фоне Эгейского моря. Но за postcard-красотой скрывается один из самых взрывоопасных вулканов Европы. Его катастрофическое извержение около 1600 года до н. э. изменило ландшафт острова и оставило глубокий след в истории. В начале 2025 года он вновь напомнил о себе — серия землетрясений показала, что вулкан жив и связан с соседним подводным Колумбо.

Рой землетрясений

27 января под Санторини начался "вулканический кризис" — десятки тысяч подземных толчков за пять недель.

"Землетрясение ощущалось почти каждые 10 минут", — вспоминает геолог Параскеви Номику.

К 3 марта зарегистрировали не менее 30 тысяч землетрясений. Многие из них имели магнитуду более 5,0. Для жителей острова это стало испытанием, для учёных — уникальным шансом.

Что выяснили геофизики

Международная команда исследователей проанализировала данные и пришла к выводу: магма, поднимаясь с глубины, образовала 13-километровую трещину — дайку, через которую расплав распространялся к поверхности.

Ключевым открытием стало подтверждение "магматического трубопровода" между Санторини и подводным вулканом Колумбо.

"Это веские доказательства того, что Санторини разделяет подпиточную систему с Колумбо", — заявил геофизик Мариус Искен.

Сравнение с другими вулканами

Вулкан Тип Связанные системы Гавайи Базальтовый Общие камеры магмы Исландия Базальтовый Подземные каналы между вулканами Санторини-Колумбо Взрывной Подтверждён общий источник магмы

В отличие от относительно "мирных" базальтовых вулканов, Санторини относится к категории самых опасных из-за взрывного характера извержений.

Как собирали данные

За несколько месяцев до кризиса под дно Эгейского моря установили новые датчики в рамках проекта MULTI-MAREX. Случайность помогла науке: именно в момент начала роя на Санторини находился геофизик Йенс Карстенс, получавший каждые шесть часов обработанные ИИ данные о толчках.

Весной 2025 года британская экспедиция подняла оборудование, что позволило проанализировать весь массив информации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принять рой за тектоническое событие.

Последствие: неверные прогнозы и упущенное время.

Альтернатива: анализировать характер распространения землетрясений — медленные линейные толчки указывают на движение магмы.

Ошибка: рассматривать вулканы как изолированные объекты.

Последствие: недооценка риска.

Альтернатива: изучать подземные связи и системы питания.

Ошибка: игнорировать данные морских датчиков.

Последствие: пробелы в картине процессов.

Альтернатива: использовать сеть мониторинга на суше и на дне моря.

А что если…

А что если магма в следующий раз прорвётся не глубоко в земной коре, а до поверхности? Тогда возможны цунами и извержение, сопоставимое с катастрофами прошлого. Пока вероятность мала, но сценарий нельзя исключать.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждена связь двух вулканов Повышенное внимание к риску пугает туристов Уникальные данные о движении магмы Нет полной уверенности, как поведёт себя система Возможность точнее прогнозировать извержения Требуются дорогие сети наблюдений

FAQ

Сколько магмы поднялось под Санторини?

Около 0,31 куб. км — достаточно, чтобы образовать дайку длиной 13 км.

Опасно ли извержение в ближайшие годы?

Учёные считают, что повторения катастрофы 1600 года до н. э. пока ждать не стоит. Но риск средних извержений сохраняется.

Почему Колумбо важен для Санторини?

Они питаются из одной системы. Колумбо — подводный вулкан, последний раз извергавшийся в 1650 году.

Мифы и правда

Миф: Санторини давно "потух".

Правда: он активен и имеет общую систему с Колумбо.

Миф: землетрясения в регионе только тектонические.

Правда: многие связаны с движением магмы.

Миф: катастрофическое извержение неизбежно.

Правда: такие события происходят раз в тысячелетия.

3 интересных факта

Извержение Санторини около 1600 года до н. э. считается одним из десяти крупнейших за последние 12 тысяч лет. В 726 году н. э. вулкан извергался силой, сопоставимой с Сент-Хеленс (1980). Во время кризиса 2025 года Санторини поднялся на несколько сантиметров, а морское дно у Колумбо опустилось на 30 см.

Исторический контекст

Ок. 1600 г. до н. э. — коллапс минойской цивилизации после извержения Санторини.

1650 г. н. э. — извержение Колумбо вызвало цунами и гибель десятков людей.

2025 г. — "вулканический кризис" подтвердил общую магматическую систему.