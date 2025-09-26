Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Извержение вулкана и его последствия
Извержение вулкана и его последствия
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:45

Землетрясения на Санторини: остров поднимается, а море опускается — что происходит

Под Санторини образовалась 13-километровая магматическая трещина

Санторини для миллионов туристов — это белоснежные домики на фоне Эгейского моря. Но за postcard-красотой скрывается один из самых взрывоопасных вулканов Европы. Его катастрофическое извержение около 1600 года до н. э. изменило ландшафт острова и оставило глубокий след в истории. В начале 2025 года он вновь напомнил о себе — серия землетрясений показала, что вулкан жив и связан с соседним подводным Колумбо.

Рой землетрясений

27 января под Санторини начался "вулканический кризис" — десятки тысяч подземных толчков за пять недель.

"Землетрясение ощущалось почти каждые 10 минут", — вспоминает геолог Параскеви Номику.

К 3 марта зарегистрировали не менее 30 тысяч землетрясений. Многие из них имели магнитуду более 5,0. Для жителей острова это стало испытанием, для учёных — уникальным шансом.

Что выяснили геофизики

Международная команда исследователей проанализировала данные и пришла к выводу: магма, поднимаясь с глубины, образовала 13-километровую трещину — дайку, через которую расплав распространялся к поверхности.

Ключевым открытием стало подтверждение "магматического трубопровода" между Санторини и подводным вулканом Колумбо.

"Это веские доказательства того, что Санторини разделяет подпиточную систему с Колумбо", — заявил геофизик Мариус Искен.

Сравнение с другими вулканами

Вулкан Тип Связанные системы
Гавайи Базальтовый Общие камеры магмы
Исландия Базальтовый Подземные каналы между вулканами
Санторини-Колумбо Взрывной Подтверждён общий источник магмы

В отличие от относительно "мирных" базальтовых вулканов, Санторини относится к категории самых опасных из-за взрывного характера извержений.

Как собирали данные

За несколько месяцев до кризиса под дно Эгейского моря установили новые датчики в рамках проекта MULTI-MAREX. Случайность помогла науке: именно в момент начала роя на Санторини находился геофизик Йенс Карстенс, получавший каждые шесть часов обработанные ИИ данные о толчках.

Весной 2025 года британская экспедиция подняла оборудование, что позволило проанализировать весь массив информации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принять рой за тектоническое событие.
    Последствие: неверные прогнозы и упущенное время.
    Альтернатива: анализировать характер распространения землетрясений — медленные линейные толчки указывают на движение магмы.

  • Ошибка: рассматривать вулканы как изолированные объекты.
    Последствие: недооценка риска.
    Альтернатива: изучать подземные связи и системы питания.

  • Ошибка: игнорировать данные морских датчиков.
    Последствие: пробелы в картине процессов.
    Альтернатива: использовать сеть мониторинга на суше и на дне моря.

А что если…

А что если магма в следующий раз прорвётся не глубоко в земной коре, а до поверхности? Тогда возможны цунами и извержение, сопоставимое с катастрофами прошлого. Пока вероятность мала, но сценарий нельзя исключать.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждена связь двух вулканов Повышенное внимание к риску пугает туристов
Уникальные данные о движении магмы Нет полной уверенности, как поведёт себя система
Возможность точнее прогнозировать извержения Требуются дорогие сети наблюдений

FAQ

Сколько магмы поднялось под Санторини?
Около 0,31 куб. км — достаточно, чтобы образовать дайку длиной 13 км.

Опасно ли извержение в ближайшие годы?
Учёные считают, что повторения катастрофы 1600 года до н. э. пока ждать не стоит. Но риск средних извержений сохраняется.

Почему Колумбо важен для Санторини?
Они питаются из одной системы. Колумбо — подводный вулкан, последний раз извергавшийся в 1650 году.

Мифы и правда

  • Миф: Санторини давно "потух".
    Правда: он активен и имеет общую систему с Колумбо.

  • Миф: землетрясения в регионе только тектонические.
    Правда: многие связаны с движением магмы.

  • Миф: катастрофическое извержение неизбежно.
    Правда: такие события происходят раз в тысячелетия.

3 интересных факта

  1. Извержение Санторини около 1600 года до н. э. считается одним из десяти крупнейших за последние 12 тысяч лет.

  2. В 726 году н. э. вулкан извергался силой, сопоставимой с Сент-Хеленс (1980).

  3. Во время кризиса 2025 года Санторини поднялся на несколько сантиметров, а морское дно у Колумбо опустилось на 30 см.

Исторический контекст

Ок. 1600 г. до н. э. — коллапс минойской цивилизации после извержения Санторини.

1650 г. н. э. — извержение Колумбо вызвало цунами и гибель десятков людей.

2025 г. — "вулканический кризис" подтвердил общую магматическую систему.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Китае создали биостекло для 3D-печати костных имплантатов сегодня в 19:24

Будущее медицины наступило: кости можно заменить стеклом, которое растёт вместе с телом

Учёные создали биостекло для 3D-печати имплантатов. В экспериментах оно поддерживало рост костной ткани лучше, чем обычное стекло и аналоги.

Читать полностью » В Испании нашли редкую шарнирную куклу римского периода сегодня в 19:21

Древнеримские дети играли в куклы, как современные модницы: археологи нашли доказательство

В Торрепаредонесе археологи нашли фрагменты шарнирной куклы римского периода. Эта находка раскрывает забытые страницы детства античных детей.

Читать полностью » Препарат нитизинон убивает комаров, устойчивых к инсектицидам — подтвердила исследователь Ли Хейнс сегодня в 14:42

Человеческая кровь стала смертельным коктейлем: учёные придумали, как накормить комаров напоследок

Учёные нашли способ превратить человеческую кровь в яд для комаров. Новый препарат может спасти миллионы жизней, став оружием против малярии и денге.

Читать полностью » Муравьи демонстрируют противоположность эффекту Рингельмана в экспериментах — заявила учёный Мадлен Стьюардсон сегодня в 13:41

Люди устают в толпе, муравьи становятся чемпионами: новый взгляд на групповую эффективность в природе

Муравьи разрушают стереотип о командной работе: чем больше группа, тем выше вклад каждого. Учёные объяснили этот феномен и его перспективы для технологий.

Читать полностью » Эволюция кожи связана с появлением гена Slurp1 у животных — подчеркнул китайский исследователь доктор Тинг Чен сегодня в 12:41

Почему наши стопы не разваливаются при ходьбе: учёные нашли эволюционный ген-крепыш SLURP1

Учёные выяснили, что белок SLURP1 сыграл ключевую роль в выходе жизни на сушу. Его функции могут помочь в медицине будущего.

Читать полностью » Выпадение волос связано с дефицитом белка и минералов — заявила специалист по питанию Лаура Акоста сегодня в 11:22

Газировка и фастфуд портят причёску сильнее стресса: питание признали ключом к здоровым волосам

Учёные выяснили, какие продукты разрушают волосы, а какие помогают им расти. Что исключить из рациона и что добавить для густой и здоровой шевелюры?

Читать полностью » Алкоголь не защищает мозг от старения и увеличивает риск деменции — заявила профессор Ани Топивала сегодня в 10:22

Красное вино не спасёт от Альцгеймера: международное исследование показало рост риска при любой дозе

Новое международное исследование показало: даже малые дозы алкоголя увеличивают риск деменции. Миф о "пользе бокала вина" оказался ошибочным.

Читать полностью » Атмосферные реки несут разрушительные последствия для осадков и климата — предупредил ученый Же Ли сегодня в 9:22

Воздушные Амазонки угрожают штормами: исследование показало неожиданный поворот глобальных потоков влаги

Учёные обнаружили, что атмосферные реки меняют свои маршруты и уходят к полюсам. Какие последствия это сулит миру и как это отразится на климате?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Народные методы и биопрепараты для лечения кустов смородины
Питомцы

Сухопутные и водные черепахи различаются размерами, питанием и требованиями к уходу
Садоводство

Посев свеклы под зиму требует устойчивых холодов до минус пяти градусов — агроном Ксения Давыдова
Еда

Разогрев пиццы в микроволновке с полотенцем сохраняет вкус и мягкость сыра
Красота и здоровье

Сон в холодной комнате: глубокий отдых, быстрый метаболизм и антиэйдж-эффект
Культура и шоу-бизнес

Виктория Бекхэм может дать интервью Опре Уинфри на фоне конфликта с Николой Пельтц — RadarOnline
Туризм

Светлана Зеновская: нагрузка на Соловецкий архипелаг ограничена 60 тысячами туристов в год
Авто и мото

Аналитики: автомобили Chery теряют до 70% стоимости за три года в России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet