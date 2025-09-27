Белоснежный каскад над Эгейским морем: вот чем эта деревня покорила весь мир
Греческая деревня Ия на острове Санторини снова привлекла внимание мировых СМИ: издание Forbes включило её в десятку самых живописных мест планеты. Журнал составил рейтинг самых красивых деревень 2025 года, объединив экспертов и опытных организаторов путешествий, чтобы помочь туристам ориентироваться в глобальном разнообразии направлений.
Почему именно Ия
Небольшая деревушка, расположенная на северной оконечности Санторини, давно стала символом романтики и вдохновения для художников, фотографов и путешественников. Белоснежные домики, тесно примкнувшие друг к другу и спускающиеся каскадом к морю, создают неповторимый ландшафт.
"Ия растекается к Эгейскому морю, словно водопад из зеркальных бесконечных бассейнов, балконов, увитых бугенвиллеями, и побеленных домов на скалах, высеченных в кальдере, словно кусочки сахара", — пишет Forbes.
Днем узкие улочки наполняются ароматами лавок и магазинов: здесь продают керамику ручной работы, ткани, изделия из кожи. Туристы гуляют мимо галерей, где выставлены работы местных художников, а по брусчатке неспешно цокают копытами ослы. Вечером жизнь перемещается к замку: здесь собираются толпы людей, чтобы увидеть знаменитый закат.
Сравнение: самые красивые деревни мира по Forbes
|Место
|Деревня
|Страна/регион
|1
|Бибери
|Англия
|2
|Гальштат
|Австрия
|3
|Рейне
|Норвегия
|4
|Гитхорн
|Нидерланды
|5
|Гасадалур
|Фарерские острова
|6
|Ия
|Греция, Санторини
Советы шаг за шагом: как спланировать поездку в Ию
-
Забронируйте жильё заранее: летом спрос огромный, а количество отелей и апартаментов ограничено.
-
Выбирайте номера с видом на кальдеру — это главная "визитная карточка" деревни.
-
Для передвижения арендуйте скутер или небольшой автомобиль — общественный транспорт ограничен.
-
Вечером приходите к руинам замка минимум за час до заката, чтобы занять хорошее место.
-
Обязательно попробуйте местное белое вино асиртико и блюда из свежих морепродуктов в тавернах залива Аммуди.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ехать в Ию в пик сезона без брони.
→ Последствие: завышенные цены и отсутствие мест.
→ Альтернатива: планировать поездку весной или осенью, когда поток туристов ниже.
-
Ошибка: брать экскурсию только на один день.
→ Последствие: спешка и упущенные впечатления.
→ Альтернатива: остаться хотя бы на 2-3 ночи, чтобы насладиться атмосферой.
-
Ошибка: ограничиться только закатом.
→ Последствие: упущены пляжи, лавки, кулинарные открытия.
→ Альтернатива: выделить время на прогулку по деревне и посещение галерей.
А что если…
А что если вместо классического отдыха в отеле поселиться в доме, вырубленном прямо в скале? Многие старые пещерные жилища в Ие превращены в современные апартаменты с бассейнами и террасами. Такой опыт добавляет путешествию уникальности.
Плюсы и минусы поездки в Ию
|Плюсы
|Минусы
|Атмосфера романтики
|Высокие цены в сезон
|Невероятные закаты
|Многолюдность летом
|Живописная архитектура
|Ограниченный транспорт
|Богатая гастрономия
|Большие перепады температур весной и осенью
FAQ
Как выбрать лучший сезон для поездки?
Весна и осень подойдут тем, кто хочет избежать толпы и жары. Лето идеально для купания, но цены выше.
Сколько стоит отдых в Ие?
Средний бюджет путешественника — от 1500 долларов за неделю, включая проживание, питание и экскурсии.
Что лучше: отель или апартаменты?
Если важен сервис, выбирайте отель. Для уединения и аутентичности лучше арендовать апартаменты.
Мифы и правда
-
Миф: в Ие нечего делать кроме закатов.
Правда: здесь множество галерей, таверн, пляжей и возможностей для пеших прогулок.
-
Миф: отдых на Санторини доступен только богатым.
Правда: при раннем бронировании можно найти доступные варианты проживания и перелётов.
-
Миф: в Ие всегда жарко.
Правда: весной и осенью температура комфортна, а летом часто дует прохладный ветер.
Интересные факты
-
Ия была частично разрушена землетрясением 1956 года, после чего её активно восстанавливали.
-
Многие известные фильмы снимались на Санторини, а виды Ии часто появляются на открытках и плакатах.
-
В деревне всего несколько тысяч жителей, но ежегодно её посещают сотни тысяч туристов.
Исторический контекст
-
1956 — землетрясение разрушило большую часть деревни.
-
1970-е — активное развитие туризма и реставрации домов.
-
2000-е — Ия становится мировым символом романтики, особенно для свадебных фотосессий.
