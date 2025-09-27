Белоснежный каскад над Эгейским морем: вот чем эта деревня покорила весь мир

Греческая деревня Ия на острове Санторини снова привлекла внимание мировых СМИ: издание Forbes включило её в десятку самых живописных мест планеты. Журнал составил рейтинг самых красивых деревень 2025 года, объединив экспертов и опытных организаторов путешествий, чтобы помочь туристам ориентироваться в глобальном разнообразии направлений.

Почему именно Ия

Небольшая деревушка, расположенная на северной оконечности Санторини, давно стала символом романтики и вдохновения для художников, фотографов и путешественников. Белоснежные домики, тесно примкнувшие друг к другу и спускающиеся каскадом к морю, создают неповторимый ландшафт.

"Ия растекается к Эгейскому морю, словно водопад из зеркальных бесконечных бассейнов, балконов, увитых бугенвиллеями, и побеленных домов на скалах, высеченных в кальдере, словно кусочки сахара", — пишет Forbes.

Днем узкие улочки наполняются ароматами лавок и магазинов: здесь продают керамику ручной работы, ткани, изделия из кожи. Туристы гуляют мимо галерей, где выставлены работы местных художников, а по брусчатке неспешно цокают копытами ослы. Вечером жизнь перемещается к замку: здесь собираются толпы людей, чтобы увидеть знаменитый закат.

Сравнение: самые красивые деревни мира по Forbes

Место Деревня Страна/регион 1 Бибери Англия 2 Гальштат Австрия 3 Рейне Норвегия 4 Гитхорн Нидерланды 5 Гасадалур Фарерские острова 6 Ия Греция, Санторини

Советы шаг за шагом: как спланировать поездку в Ию

Забронируйте жильё заранее: летом спрос огромный, а количество отелей и апартаментов ограничено. Выбирайте номера с видом на кальдеру — это главная "визитная карточка" деревни. Для передвижения арендуйте скутер или небольшой автомобиль — общественный транспорт ограничен. Вечером приходите к руинам замка минимум за час до заката, чтобы занять хорошее место. Обязательно попробуйте местное белое вино асиртико и блюда из свежих морепродуктов в тавернах залива Аммуди.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ехать в Ию в пик сезона без брони.

→ Последствие: завышенные цены и отсутствие мест.

→ Альтернатива: планировать поездку весной или осенью, когда поток туристов ниже.

Ошибка: брать экскурсию только на один день.

→ Последствие: спешка и упущенные впечатления.

→ Альтернатива: остаться хотя бы на 2-3 ночи, чтобы насладиться атмосферой.

Ошибка: ограничиться только закатом.

→ Последствие: упущены пляжи, лавки, кулинарные открытия.

→ Альтернатива: выделить время на прогулку по деревне и посещение галерей.

А что если…

А что если вместо классического отдыха в отеле поселиться в доме, вырубленном прямо в скале? Многие старые пещерные жилища в Ие превращены в современные апартаменты с бассейнами и террасами. Такой опыт добавляет путешествию уникальности.

Плюсы и минусы поездки в Ию

Плюсы Минусы Атмосфера романтики Высокие цены в сезон Невероятные закаты Многолюдность летом Живописная архитектура Ограниченный транспорт Богатая гастрономия Большие перепады температур весной и осенью

FAQ

Как выбрать лучший сезон для поездки?

Весна и осень подойдут тем, кто хочет избежать толпы и жары. Лето идеально для купания, но цены выше.

Сколько стоит отдых в Ие?

Средний бюджет путешественника — от 1500 долларов за неделю, включая проживание, питание и экскурсии.

Что лучше: отель или апартаменты?

Если важен сервис, выбирайте отель. Для уединения и аутентичности лучше арендовать апартаменты.

Мифы и правда

Миф: в Ие нечего делать кроме закатов.

Правда: здесь множество галерей, таверн, пляжей и возможностей для пеших прогулок.

Миф: отдых на Санторини доступен только богатым.

Правда: при раннем бронировании можно найти доступные варианты проживания и перелётов.

Миф: в Ие всегда жарко.

Правда: весной и осенью температура комфортна, а летом часто дует прохладный ветер.

Интересные факты

Ия была частично разрушена землетрясением 1956 года, после чего её активно восстанавливали. Многие известные фильмы снимались на Санторини, а виды Ии часто появляются на открытках и плакатах. В деревне всего несколько тысяч жителей, но ежегодно её посещают сотни тысяч туристов.

Исторический контекст