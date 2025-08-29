Отдых на Санторини превратился в испытание для кошелька — вот что шокировало туристов

На одном из самых живописных греческих островов — Санторини — туристы столкнулись с неожиданным сюрпризом. Вместо романтических ужинов у моря и уютных завтраков с видом на закат их ждут счета, которые сложно назвать умеренными.

Так, за литровую бутылку воды посетителям пришлось отдать 5 евро, а самая простая пицца "Маргарита" в меню оказалась с ценником в 20 евро. Для сравнения: салат обходится почти в 500 крон, а парковка — 12 евро.

Реакция туристов

Многие отдыхающие не скрывают раздражения.

"Не понимаю, как бутылка воды может стоить пять евро, а пицца — 20 евро", — возмущённо сказал итальянский турист. "Я приезжаю сюда любоваться закатом и очарованием острова, а не чувствовать, что трачу целое состояние на каждый приём пищи", — добавил он.

Похожего мнения придерживается и британский путешественник Джеймс Уокер, написавший в Daily Mirror.

"Могу вас заверить, что никакие живописные закаты, нетронутые стены и купола не смогут оправдать стоимость посещения Санторини", — заявил он.

Позиция предпринимателей

Местные владельцы заведений объясняют ситуацию просто: цены отражают эксплуатационные расходы и стремление обеспечить высокий уровень сервиса.

Однако такие доводы не убеждают ни туристов, ни представителей туристической ассоциации. Там открыто заявляют о тревоге за репутацию острова.

"Учитывая, что опасения по поводу землетрясений уже негативно сказываются на туризме, высокие цены — это второй удар по Санторини", — отметил представитель ассоциации.

Будущее туризма

Несмотря на красоту острова, с каждым годом поток отдыхающих уменьшается. И главной причиной становится вовсе не погода или природные риски, а растущие цены, из-за которых Санторини постепенно превращается из романтического направления в дорогостоящее испытание для кошелька.