Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дед Мороз
Дед Мороз
© собственная работа by Leonrid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Уральский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:51

Организаторы не ожидали такого ажиотажа: поезд Деда Мороза едва не привёл к трагедии в Ишиме

Поезд Деда Мороза собрал у вокзала Ишима 3000 человек — МегаТюмень

Зимние праздники в Ишиме начались с ажиотажа у железнодорожного вокзала: тысячи горожан попытались попасть в поезд Деда Мороза, но часть так и не смогла к нему пробиться. Об этом сообщает издание "МегаТюмень" со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.

Очередь у вокзала и ограниченный доступ

Вечером 10 декабря у железнодорожного вокзала Ишима выстроилась огромная очередь из горожан, желавших увидеть поезд Деда Мороза. Очевидцы в соцсетях сообщали, что встречать состав пришли несколько тысяч человек и что по приблизительным оценкам на площади оказалось около 3 000 жителей. Многие пришли семьями, с детьми, рассчитывая не только посмотреть на поезд, но и попасть на территорию, где он остановился.

Из-за большого наплыва людей у входа на территорию вокзала образовалась давка. Организаторы, по словам очевидцев, были вынуждены ограничить доступ к составу, чтобы избежать опасных ситуаций. Людей стали запускать небольшими группами, из-за чего движение очереди замедлилось, а часть пришедших так и осталась за ограждениями.

Недовольство горожан и оценки в соцсетях

Ишимские паблики заполнили эмоциональные отзывы тех, кто простоял у вокзала и так и не смог пройти дальше. В одном из популярных сообществ жители резко отреагировали на организацию прохода к поезду и то, как распределяли поток людей. В комментариях подчёркивалось, что для многих семей такая встреча была главным предновогодним событием, но ожидания разошлись с реальностью.

"Поезд Деда Мороза, давка на вход. Позор, позор и еще раз позор. Внутрь запустили немного, и все. Очередь застыла на 30 минут, а потом и народ стал расходиться", — отмечается в паблике "Ишим пере Подслушано".

Пользователи писали, что часть горожан, устав ждать на морозе и не видя движения очереди, была вынуждена уйти. При этом в обсуждениях подчеркивалось, что в толпе находилось много детей, для которых встреча с поездом так и осталась несбывшимся ожиданием.

Чем завершилась встреча поезда

Несмотря на недовольство и жалобы в сетевых сообществах, некоторым горожанам всё же удалось дождаться своей очереди. Как передаёт "МегаТюмень", часть жителей смогла пройти к составу и увидеть поезд Деда Мороза. Для этих семей визит поезда всё-таки стал праздничным событием и поводом для фотографий и рассказов.

Так образовалась заметная контрастная картина: одни ишимцы делились в соцсетях кадрами с поезда и делали вывод, что ожидание стоило усилий, другие — описывали давку и разочарование. Очевидцы сходятся лишь в одном: наплыв желающих оказался значительно больше, чем предполагали организаторы, а ограниченный пропуск на территорию вокзала стал ключевым фактором напряжённой обстановки у поезда Деда Мороза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Курганской области с 1 марта 2026 года алкоголь будут строго продавать с 10 до 20 часов 03.12.2025 в 14:41
Алкоголь по часам: в Зауралье вводят жёсткие ограничения и закрывают дорогу наливайкам

Курганская область вводит строгие правила торговли алкоголем: сокращённый график, праздничные запреты и новые требования для общепита в жилых домах.

Читать полностью » В Кургане мать заподозрили в присвоении 10 миллионов со счета дочери 30.11.2025 в 23:12
Выплаты за погибшего отца превратились в повод для уголовного дела: на Урале дочь обвинила мать в хищении

В Кургане расследуют дело о возможном присвоении выплат за погибшего на СВО: несовершеннолетняя обвиняет мать, а следствие проверяет операции по её счёту.

Читать полностью » На Урале мошенники убедили молодого человека отдать им деньги и уехать из дома 30.11.2025 в 21:31
230 тысяч — и билет на Сахалин: как юношу увезла легенда мошенников сильнее любой секты

Уралец оказался под полным контролем мошенников, перевёл деньги и уехал на Сахалин по их указанию. Полицейским пришлось буквально выводить его из внушения.

Читать полностью » Челябинская область вошла в топ-10 регионов по распространённости ВИЧ — Роспотребнадзор 29.11.2025 в 19:40
Южный Урал в красной зоне: ВИЧ больше не выбирает жертв — болезнь меняет правила игры

Челябинская область вошла в десятку регионов с самой высокой распространённостью ВИЧ. Вирус всё чаще выявляют у социально благополучных людей, меняя эпидемиологическую картину.

Читать полностью » В Салехарде женщинам предоставили трёхдневный бесплатный проезд в честь Дня матери 29.11.2025 в 14:18
Трёхдневный подарок для мам: на Урале женщины получили неожиданный подарок

В салехардских автобусах обычная поездка неожиданно превратилась в тёплый праздник — женщинам дарили открытки и право на бесплатный проезд ко Дню матери.

Читать полностью » SHOT: В Екатеринбурге спасли малыша, который в частном доме отломил и проглотил кусок глины 27.11.2025 в 22:05
Игрушка, которую никто не ожидал: кусок печной глины едва не стоил жизни годовалому мальчику

Годовалый ребёнок из Екатеринбурга оказался в реанимации после того, как проглотил кусок печной глины, но операция и поддержка врачей позволили спасти ему жизнь.

Читать полностью » В Курганской области повысят плату за коммуналку с января и октября 2026 года 27.11.2025 в 13:20
Курган ждут двойные изменения в платёжках: тарифы на коммуналку вырастут дважды в следующем году

В Курганской области в 2026 году коммунальные тарифы изменятся дважды: федеральные индексы задают рамки повышения, а осенний этап станет наиболее ощутимым для потребителей.

Читать полностью » В бюджете Екатеринбурга заложили миллиард на новые ветки метро — губернатор Паслер 27.11.2025 в 12:56
Миллиард в год — только начало: город на Урале начинает подготовку к новой линии метро

Свердловские власти готовят обоснование для новой ветки екатеринбургского метро, оценивая маршруты и закладывая финансирование, которое определит направление развития городского транспорта.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Красную икру продают по 65 рублей за банку в Челябинске — URA.RU
Общество
УК обязана вернуть батарею до начала отопительного сезона — Корнилов
Экономика
Инвесторы перешли с вкладов на облигации из-за снижения ставки — Кабаков
Экономика
Объем наличных рублей в России достиг 16,4 трлн — Центробанк
Красота и здоровье
Бальзам La Mer делает губы мягкими и ухоженными — мнение косметологов
ПФО
В Чувашии зимой собирают лисички и опята — Ластухин
Общество
Коэффициент платы за воду без счетчика вырастет вдвое — Правительство
Общество
Собственникам посуточной аренды выставляют коммерческие тарифы за коммуналку — Пруфы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet