Организаторы не ожидали такого ажиотажа: поезд Деда Мороза едва не привёл к трагедии в Ишиме

Зимние праздники в Ишиме начались с ажиотажа у железнодорожного вокзала: тысячи горожан попытались попасть в поезд Деда Мороза, но часть так и не смогла к нему пробиться. Об этом сообщает издание "МегаТюмень" со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.

Очередь у вокзала и ограниченный доступ

Вечером 10 декабря у железнодорожного вокзала Ишима выстроилась огромная очередь из горожан, желавших увидеть поезд Деда Мороза. Очевидцы в соцсетях сообщали, что встречать состав пришли несколько тысяч человек и что по приблизительным оценкам на площади оказалось около 3 000 жителей. Многие пришли семьями, с детьми, рассчитывая не только посмотреть на поезд, но и попасть на территорию, где он остановился.

Из-за большого наплыва людей у входа на территорию вокзала образовалась давка. Организаторы, по словам очевидцев, были вынуждены ограничить доступ к составу, чтобы избежать опасных ситуаций. Людей стали запускать небольшими группами, из-за чего движение очереди замедлилось, а часть пришедших так и осталась за ограждениями.

Недовольство горожан и оценки в соцсетях

Ишимские паблики заполнили эмоциональные отзывы тех, кто простоял у вокзала и так и не смог пройти дальше. В одном из популярных сообществ жители резко отреагировали на организацию прохода к поезду и то, как распределяли поток людей. В комментариях подчёркивалось, что для многих семей такая встреча была главным предновогодним событием, но ожидания разошлись с реальностью.

"Поезд Деда Мороза, давка на вход. Позор, позор и еще раз позор. Внутрь запустили немного, и все. Очередь застыла на 30 минут, а потом и народ стал расходиться", — отмечается в паблике "Ишим пере Подслушано".

Пользователи писали, что часть горожан, устав ждать на морозе и не видя движения очереди, была вынуждена уйти. При этом в обсуждениях подчеркивалось, что в толпе находилось много детей, для которых встреча с поездом так и осталась несбывшимся ожиданием.

Чем завершилась встреча поезда

Несмотря на недовольство и жалобы в сетевых сообществах, некоторым горожанам всё же удалось дождаться своей очереди. Как передаёт "МегаТюмень", часть жителей смогла пройти к составу и увидеть поезд Деда Мороза. Для этих семей визит поезда всё-таки стал праздничным событием и поводом для фотографий и рассказов.

Так образовалась заметная контрастная картина: одни ишимцы делились в соцсетях кадрами с поезда и делали вывод, что ожидание стоило усилий, другие — описывали давку и разочарование. Очевидцы сходятся лишь в одном: наплыв желающих оказался значительно больше, чем предполагали организаторы, а ограниченный пропуск на территорию вокзала стал ключевым фактором напряжённой обстановки у поезда Деда Мороза.