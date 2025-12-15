Санта потерял магию и нашёл прайс-лист: рождественское чудо в Финляндии стало роскошью

Цена рождественского чуда в Финляндии в этом году заметно выросла и стала показателем не только инфляции, но и социального расслоения. Визит Санта-Клауса к ребёнку всё чаще превращается в услугу для обеспеченных семей, особенно в столичном регионе. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Сколько стоит Йоулупукки в 2025 году

Стоимость 15-минутного визита финского Санта-Клауса, Йоулупукки, в Хельсинки и Вантаа достигла 110 евро. Такие расценки установил финн Марко Лаппетеляйнен, который подрабатывает в образе рождественского персонажа с 2006 года. Повышенную цену для столицы он объясняет дополнительной платой за работу в этом регионе.

"Финские семьи, приглашающие Йоулупукки, как правило, богаче среднего и не торгуются", — рассказал финский Йоулупукки Марко Лаппетеляйнен.

При этом стоимость услуги напрямую зависит от географии. Чем дальше от столицы, тем дешевле обходится визит. Например, в Лаппи те же 15 минут стоят уже 65 евро.

Как менялись расценки за 20 лет

Лаппетеляйнен отметил, что за два десятилетия цены выросли более чем вдвое. Когда он только начинал подрабатывать Сантой около 20 лет назад, за визит он просил 50 евро. Рост тарифов он связывает не только с подорожанием жизни, но и с расширением самого формата услуги.

В стоимость визита, по его словам, входят транспортные расходы, время на планирование и подготовку, а также рождественские открытки с его изображением в роли Йоулупукки. Эти открытки он дарит детям дополнительно к подаркам, которые заранее готовят родители.

Доходы, благотворительность и реальный спрос

По расчётам Лаппетеляйнена, в этом году он посетит всего девять адресов в Лоппи и Вантаа и сможет заработать около 750 евро. В лучшие годы он совершал до 20 рождественских визитов, а его доход доходил почти до 2,5 тыс. евро. Всего за время подработки в образе Санты он получил почти 23 тыс. евро.

Он также отметил, что каждый год перед Рождеством даёт несколько благотворительных концертов. По его словам, именно это придаёт ему уверенности запрашивать более высокие вознаграждения в праздничные дни.

Экономия на фоне праздника

На фоне дорогих частных визитов в Финляндии в этом году фиксируют снижение спроса на крупные и дорогие рождественские ёлки. Это объясняют общей экономией домохозяйств в условиях непростой экономической ситуации.

При этом рождественская тема остаётся источником дохода и в других странах. Так, жителям Санкт-Петербурга перед праздниками предлагают подработку помощниками Деда Мороза с заработком до 225 тыс. рублей. Одновременно финский Рованиеми, считающийся родиной Санта-Клауса, рискует лишиться этого статуса из-за судебного спора.