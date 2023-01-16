Депутат Фаттуш пожаловалась на непроходимые лужи в Петербурге после оттепели

Жители Петербурга вынуждены терпеть серьезные неудобства из-за отсутствия уборки снега зимой. О ситуации в городе высказалась муниципальный депутат Ольга Фаттуш.
Мундеп пожаловалась на непроходимые лужи в Петербурге после оттепели. Сначала команда губернатора Александра Беглова не смогла обеспечить должную уборку снега. После повышения температуры остро встала проблема с неисправными ливневками.
"Очень меня возмущает, почему у нас не отработана и не сконструирована хорошо ливневка, потому что даже там, где сделаны переходы для пешеходов с занижением бордюрного камня, когда идут мамочки с колясками, там никогда нет ливневки. Это стоят огромные лужи у пешеходных переходов и это место невозможно обойти", - говорится в комментарии Фаттуш для СМИ.
Беглов обещал модернизировать систему ливневок в Петербурге. Однако ситуация не изменилась, что ощущают на себе горожане. После потепления весь неубранный снег растаял и превратился в "реки и озера". Последние стали неприятным препятствием даже при обычной прогулке.
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