Комблаг "не вывозит" и пятую часть месячной нормы снега

За 10 дней января в Петербурге выпало лишь 20% месячной нормы осадков, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Но Комитет по благоустройству "не вывез" даже это количество. Заявки на уборку снега, которые оставляют горожане на сайте "Наш Санкт-Петербург", в соцсетях профильных ведомств, и в комментариях на странице губернатора Александра Беглова, остаются без ответа.

Петербуржцы написали про заснеженные переходы и пешеходную зону на Ремесленной улице и Ждановской набережной, заметив, что там плохо чистят вот уже несколько зим подряд, тогда как другие участки рядом иногда все же убирают. А фотография с улицы Зверевой показывает, сугробы, доходящие до колена — жителям дома №9 приходится преодолевать эти завалы каждый раз, как хочется выйти из двора.

Некоторые горожане замечают спецтехнику, но многие операторы складируют собранные сугробы на проезжую часть, где они могут лежать несколько дней, как, например, это происходит на проспекте Героев.

А возле дома 25 по Заневскому проспекту сугроб сформировали прямо на газоне, хотя это грубое нарушение регламента уборки.

Ранее СМИ сообщали о родителях, которые вынуждены были в первые дни нового года самостоятельно чистить детские игровые площадки, так как ответственные за уборку внутриквартальных территорий не стали их убирать.