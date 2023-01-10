Совсем скоро Петербург отметит 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. Губернатор Петербурга Александр Беглов и чиновники Смольного снова вспомнят об уважаемых жителях города — блокадниках. Но их стремление оказать внимание людям преклонного возраста продиктовано только желанием попиариться на пронзительной для Петербурга теме, считают СМИ.

Дело в том, что вся помощь городских властей красивыми речами и обещаниями. Многие просьбы блокадников, адресованные чиновникам Смольного, остаются без ответа. Реальная помощь большинству из них приходит только благодаря вмешательству Следственного комитета РФ и его главы Александра Бастрыкина.

Игнорирование проблем ветеранов, блокадников и пожилых людей со стороны чиновников приобрело уже системный характер. Равнодушие властей в отношении этих людей распространяется даже на вопросы, которые не требуют каких-то кардинальных затрат. Например, СМИ писали о блокаднице, которой из-за бюрократизма и архивных ошибок отказывали в получении памятного знака. В дело вмешался председатель СК РФ Александр Бастрыкин, поручив разобраться в ситуации и предоставить пожилой женщине знак.

Как правило, все попытки обратиться за помощью к местным властям заканчиваются ничем. Стоит отметить, что глава СК неоднократно помогал социально незащищенным гражданам Петербурга, для которых он стал символом "последней надежды".

На фоне пафосных заявлений Смольного под очередные знаковые даты о "поддержке" уважаемых петербуржцев, чиновники сокращают финансирование фондам, оказывающим помощь блокадникам и ветеранам. В частности, в 2021 году бюджетные средства получили только 32 социально-ориентированные некоммерческие организации из 78, хотя годом ранее таких было 354. Именно эти организации, в отличие от Смольного, всячески поддерживают ветеранов и блокадников, причем помогают им не только в дни памятных дат.