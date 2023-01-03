Активисты рассказали, какие здания были уничтожены в Петербурге в 2022 году

В 2022 году Петербург лишился многих исторических памятников. Потеря архитектурного наследия — неутешительная тенденция при губернаторе Александре Беглове. Наиболее вероятно, это продолжится и в 2023 году.

Как сообщают активисты, в ушедшем году Северная столица потеряла множество уникальных зданий. Одним из таких стал манеж Финляндского полка. Примечательно, что здание было построено в 1844 году. Однако в Смольном его "омолодили", признали советским и вывели из-под охраны.

Градозащитники также упомянули о сносе административного корпуса "Ленэкспо". Градостроительный совет обещал сохранить постройку, однако этого не произошло.

"Вероятность, что команда Беглова будет продолжать уничтожать исторический облик Санкт-Петербурга, крайне высока. Вкладывать средства в сохранение зданий банально не выгодно. Куда больше можно получить откатами с постройки человейников", — сообщают авторы Telegram-канала "Площадь Восстания".

Напомним, ситуацией в Петербурге уже заинтересовался главный следователь страны Александр Бастрыкин. Он проверит информацию о предстоящем сносе завода "Ригель".