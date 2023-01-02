Нерасторопность Смольного приведет к срыву сроков строительства перинатального центра в Петербурге

В Петербурге жители города раскритиковали чиновников из команды губернатора Александра Беглова за их нерасторопность. Так, открытие перинатального центра на улице Вавиловых может затянуться до 2034 года.
Эту новость сообщили по итогам согласования проекта с компанией ООО "Современные перинатальные технологии" (входит в ГК "ЕКС") с суммарным объемом вложений на 15 млрд руб. Однако, из-за нерадивости представителей городской администрации только на одобрение этой программы было потрачено три года, а ее цена возросла еще на 5 миллиардов.
Ответственные чиновники Смольного сказали, что этот современный и высокотехнологичный роддом возведут за четыре года. Но если учесть печальные тенденции строительства в Северной столице объектов социальной инфраструктуры во время губернаторства Беглова, можно сделать вывод, что на эту стройку потратят существенно больше времени. Так что ожидать открытия этого медицинского заведения не стоит раньше 2034 года — именно этот срок указан в контракте.
В конце 2022 года СМИ писали, что Александр Беглов дал слово открыть центр для инвалидов на Камской улице в 2023 году. При этом стоит напомнить, что изначально это планировалось сделать еще в 2020 году.
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