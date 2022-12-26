СМИ предрекли провал снегоуборочной реформы в Петербурге в 2023 году

Петербургские власти потратили 2022 год на подготовку к снегоуборочной реформе — однако даже этого времени не хватило. В новом году СМИ предрекли жителям Северной столицы нелегкие "испытания".

Несмотря на заявления чиновников о готовности города к зиме, прогресс в уборке улиц так и не наступил. Коммунальщики по несколько дней убирают небольшой слой снега, а местные жители получают травмы на скользких тротуарах.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что ситуация изменится с 1 января. Вину за проблемы со снегоуборкой он переложил на частных подрядчиков и предложил заменить их государственными унитарными предприятиями.

Идея вызвала шквал критики со стороны представителей общественности. Журналисты обратили внимание, что петербургские ГУП будут лишь "прокладками", а их работу по подрядным контрактам будут выполнять все те же фирмы, получающие миллиарды бюджетных рублей из года в год.