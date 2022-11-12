Проблемы с разрешением и сокращение числа мест – мундеп рассказал о минусах платной парковки в Петербурге

Илья Киселев, мундеп округа "Коломна", рассказал о минусах расширения платной парковки, которая теперь действует не только в Центральном, но и в Адмиралтейском районе Петербурга. Среди недостатков он назвал значительное сокращение парковочных мест и неудобство оформления соответствующих разрешений.

"Из минусов — значительно сократилось количество парковочных мест, что для тихих коломенских улиц большая проблема, потому что жителям теперь буквально негде поставить свои автомобили. Большая проблема с оформлением парковочных разрешений", - указал Киселев.

Муниципальный депутат подчеркнул, что к неудобствам получения разрешения на льготную парковку он отнес и необходимость получения согласие всех собственников жилья — подчас это весьма затруднительно, если кто-то из них проживает не в городе или даже за рубежом.

Несколько дней назад петербуржцы потребовали от команды губернатора Александра Беглова изменить зону платных парковок — жители Адмиралтейского района недовольны новыми правилами их работы.