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Проблемы с разрешением и сокращение числа мест – мундеп рассказал о минусах платной парковки в Петербурге
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  • Опубликована сегодня в 8:48

Проблемы с разрешением и сокращение числа мест – мундеп рассказал о минусах платной парковки в Петербурге

Илья Киселев, мундеп округа "Коломна", рассказал о минусах расширения платной парковки, которая теперь действует не только в Центральном, но и в Адмиралтейском районе Петербурга. Среди недостатков он назвал значительное сокращение парковочных мест и неудобство оформления соответствующих разрешений.

"Из минусов — значительно сократилось количество парковочных мест, что для тихих коломенских улиц большая проблема, потому что жителям теперь буквально негде поставить свои автомобили. Большая проблема с оформлением парковочных разрешений", - указал Киселев.

Муниципальный депутат подчеркнул, что к неудобствам получения разрешения на льготную парковку он отнес и необходимость получения согласие всех собственников жилья — подчас это весьма затруднительно, если кто-то из них проживает не в городе или даже за рубежом.

Несколько дней назад петербуржцы потребовали от команды губернатора Александра Беглова изменить зону платных парковок — жители Адмиралтейского района недовольны новыми правилами их работы.

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