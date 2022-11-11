Елизаветинская больница кормила пациентов не соответствующей СанПиН едой

В Петербурге завершилось проведение тендера на организацию питания в Елизаветинской больнице в 2023-2024 годах. На это в администрации Александра Беглова выделили 100 млн рублей. Однако, по факту, пациентов будут кормить хуже, чем школьников.
Исходя из документации тендера, завтрак будет обходиться в 64 рубля, обед — 96 рублей, а ужин — 53 рубля. Таким образом, "норма" для человека на день — 213 рублей.
Такие цифры существенно меньше тех, которые губернатор Александр Беглов установил для школьников. Так, завтрак стоит 97 рублей, обед — 145 рублей. Даже без ужина общая сумма составляет 242 рубля в день.
Наиболее вероятно, питание в столовой не будет отличаться качеством. Такой вывод можно сделать, исходя из документации. Так, энергетическая ценность еды в Елизаветинской больнице составляет от 1850 до 1900 ккал. В соответствии с СанПиН этот показатель должен быть не меньше 2170 ккал.
При этом в рационе отсутствуют необходимые больным витаминно-минеральные комплексы. Когда представителям больницы задали вопрос об этом, они неудачно оправдались. Проблемы заметил один из участников торгов.
Стоит отметить, что ранее руководство больницы проводило тендеры, исходя из такой же конкурсной документации, составленной с ошибками. Последние несколько лет больных кормил комбинат "Серна". На протяжении пяти лет больница "не замечала" нарушений. Ситуацию удалось исправить только после вмешательства нового игрока.
Не стоит забывать о прошлом владелицы "Серны". Наталья Сорокина ранее владела незаконным кафе в администрации Калининского района. Чиновники "не замечали" происходящего семь лет. Ситуацию изменил только приезд специалистов КСП.
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