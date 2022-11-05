Чиновники Смольного несерьезно относятся к соглашениям, заключенным на ПМЭФ — СМИ

Власти Северной столицы ежегодно в рамках ПМЭФ заключают соглашения по проектам, которые фактически не имеют юридической силы. Это подтвердили представители Смольного в ходе суда с одним из инвесторов.
Отметим, что, используя эту деталь, петербургские чиновники заключают сразу несколько договоров на развитие одной территории. После этого они отказывают одним инвесторам, продолжая сотрудничать с другими.
"Выход из переговоров считается добросовестным, если между сторонами нет соглашения об эксклюзивности", — заявил представитель Комитета финансов на опубликованной в Сети аудиозаписи судебного процесса.
Напомним, такое неделовое отношение Смольного к заключенным соглашениям продолжает снижать инвестиционную привлекательность города. При этом менять ситуацию администрация губернатора Александра Беглова, по всей видимости, не собирается.
Ранее СМИ писали, что петербургские чиновники разорвали соглашения с компанией "Технониколь" на строительство завода по производству минеральных изоляционных материалов. Подобная ситуация произошла и с УК "Бюро имущественных операций", которая планировала провести реконструкцию "Красного треугольника".
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