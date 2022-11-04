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Петербуржцы не дождались личных поздравлений от губернатора Беглова в День народного единства
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  • Опубликована сегодня в 12:14

Петербуржцы не дождались личных поздравлений от губернатора Беглова в День народного единства

Петербуржцы не дождались личных поздравлений от губернатора Александра Беглова в День народного единства. Он "вписался" в поздравление, которое сделал председатель ЗакС Александр Бельский. По данным ТГ-канала "Площадь Восстания", глава мегаполиса еще накануне уехал на дачу в Комарово.

Россияне 4 ноября отмечают День народного единства. Однако глава Петербурга Александр Беглов не захотел поздравить горожан лично, даже при помощи согласованного пресс-службой текста.

В результате, секретарю пришлось "вписать" имя градоначальника в поздравительный текст председателя Заксобрания Петербурга Александра Бельского. В противном случае Беглов был бы единственным региональным главой, не поздравившим соотечественников с этим важным праздником.

"Так чем же был занят наш градоначальник? Он спешил к себе на дачу в Комарово. Кортеж губернатора выехал вчера из Смольного уже в пять часов дня. А что? Предпраздничный день — сокращенный рабочий", — пишет "Площадь Восстания".

Примечательно, что это не первый раз, когда губернатор Беглов не обращался к горожанам по случаю крупных государственных событий. То же самое было и 12 июня, когда петербуржцев с Днем России опять поздравлял глава городской администрации не сам лично, а лишь в компании председателя парламента Бельского. Даже по такому случаю градоначальник не захотел обратиться к согражданам с отдельным посланием.

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