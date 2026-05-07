Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:53

Виртуальные прогулки по крышам Петербурга становятся приманкой для детей: почему эти сайты хотят запретить

Виртуальные экскурсии по крышам Cанкт-Петербурга создают иллюзию безопасности и фактически становятся пропагандой руфинга, отметила эксперт по туризму, учредитель туристической компании Lady On Travel Виктория Подольская. В комментарии NewsInfo специалист объяснила, чем опасны такие сайты и почему в городе есть безопасные альтернативы прогулкам по крышам.

Прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Петербурга, сообщило ранее издание Газета.ру.

Подольская поддержала идею запрета сайтов с виртуальными экскурсиями по крышам Санкт-Петербурга. По ее словам, такой формат может восприниматься подростками, молодежью и нетрезвыми людьми не как предупреждение об опасности, а как приглашение сделать красивый кадр.

"Иллюзия, что это безопасно — гулять по крыше, что это легко, красиво. А по факту это сопряжение с большим риском для жизни", — пояснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что в Петербурге достаточно легальных смотровых площадок, где можно увидеть город с высоты без риска для жизни. Среди таких мест она назвала Колоннаду Исаакиевского собора, Думскую башню, Смольный собор, площадку "Этажей" на Лиговском проспекте и террасы на Невском проспекте.

"Есть бесплатные, бюджетные варианты посмотреть на город с высоты птичьего полета со специально разрешенных площадок смотровых, будет классический вид", — отметила эксперт.

По мнению специалиста по туризму, проблема таких виртуальных туров в том, что они работают как реклама платных экскурсий и создают ощущение эксклюзива. Людей убеждают, что ради редкого кадра можно рискнуть, хотя смысла рисковать жизнью ради картинки нет.

Она добавила, что у решения есть и дополнительный мотив. В Санкт-Петербурге действуют усиленные меры антитеррористической защищенности, поэтому незаконное нахождение на высоте в центре города рассматривается как нарушение режима безопасности охраняемых объектов.

