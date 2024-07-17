Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выразил мнение России о том, что американские санкции являются нелегитимными и подрывают основы экономической системы, когда отвечал на вопросы журналистов.
Его спросили, известно ли ему о предложении кандидата в президенты США Дональда Трампа об отмене санкций против России при условии мирного разрешения украинского конфликта.
Песков признался, что не был в курсе этой части заявления, но подчеркнул, что позиция России по этому вопросу ясна: санкции рассматриваются как не имеющие законной силы с точки зрения международного права и подрывающие фундамент международной торговли и экономических связей. Также он отметил, что санкции носят двусторонний негативный эффект, нанося ущерб как странам, в отношении которых они вводятся, так и самим инициаторам санкций.
Ранее Дональд Трамп высказался против нынешней политики Белого дома в отношении России, отметив, что не поддерживает санкционную практику.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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