США намерены "убить" проект сп-2 новыми санкциями против Индии

Агентство "Интерфакс" сообщает, что две индийские фирмы и их суда были внесены США в список SDN. Причиной стало участие компаний в российском проекте "Арктик СПГ — 2".

В санкционный список попали компании Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping Opc Private Limited. Также туда включили их танкеры — "Мулан" и "Нью Энерджи", которые ходят под флагом Палау.

До 6 ноября американское правительство разрешило проводить некоторые операции с этими судами. В соответствующей лицензии указано, что до этой даты разрешены обычные операции, необходимые для поддержания деятельности компаний и судов. Сюда входят медицинская помощь экипажу, обеспечение безопасности, швартовка, докование и ремонт.

Однако лицензия запрещает заключение новых коммерческих сделок, выгрузку грузов, включая российский СПГ, кроме случаев аварийной необходимости. Также запрещены любые действия по продаже СПГ российского производства.

Помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт отметил, что целью Вашингтона является остановка данного проекта. Он подчеркнул, что США являются лидерами на рынке СПГ и намерены увеличивать своё присутствие.

Санкции против участников проекта "Арктик СПГ — 2" направлены на срыв планов России по энергетическому производству. Попадание в этот список означает блокировку активов в США и запрет на ведение бизнеса с американскими гражданами и компаниями.

Санкции против проекта "Арктик СПГ — 2" были введены 2 ноября 2023 года. В тот же день были наложены ограничения на российские компании, производящие оборудование для СПГ, включая "Северные технологии", "Казанькомпрессормаш" и "Газпром линде инжиниринг".

Европейский Союз с весны 2025 года после переходного периода введёт ограничения на транзит российского СПГ через свои порты в третьи страны и запретит инвестиции и поставки для проектов "Арктик СПГ — 2" и "Мурманск СПГ".

Фото: From Wikimedia Commons/ kees torn (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)