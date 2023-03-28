Порядка 2 тыс. заявок от иностранных компания ждут одобрения властей России для того, чтобы покинуть российский рынок. Об этом сообщает Financial Times.
Компании должны получить одобрение на продажу своих активов от правительственной комиссии по иностранным инвестициям.
Из 1400 иностранных компания, имеющих в России юрлица и выручку не менее $5 млн в год, лишь 206 полностью распродали свою собственность. Комиссия собирается раз в три месяца и рассматривает не более семи заявлений.
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