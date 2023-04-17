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  • Опубликована сегодня в 9:42

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить антироссийские санкции

Главы Министерств иностранных дел стран G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против Российской Федерации и поддерживать Украину, сообщает "Интерфакс".

Участники встречи, проходящей в ходе министерской сессии, посвященной Украине, также согласились усилить координацию мер для предотвращения уклонения от санкций и поставок оружия в Россию через третьи страны.

Переговоры министров иностранных дел G7 начались в воскресенье в Японии в префектура Нагано.

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