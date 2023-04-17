Антироссийские санкции разбудили "спящего гиганта"

Антироссийские санкции, наложенные странами Запада, разбудили "спящего гиганта", и совсем скоро мир столкнется с непредвиденными последствиями. Об этом написали известные экономические обозреватели Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон.

В своей статье, опубликованной в газете The American Thinker, авторы указывают, что ожидаемый экономический эффект от санкций на российскую экономику не возымел никакого действия.

Вместо этого, некоторые западные экономики почти остановили свой рост, столкнулись с высокой инфляцией и нехваткой энергии. Данные МВФ указывают на то, что в 2023 году российская экономика будет расти быстрее, чем экономики Германии или Великобритании.