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  • Опубликована сегодня в 7:06

Министр нефти Венесуэлы: Антироссийские санкции сеют хаос на рынке

Антироссийские санкции серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке. Об этом сообщил министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами.

"В настоящий момент мы наблюдаем иррациональные меры, при помощи которых Запад пытается обрушить отдельные страны, составляющие часть глобального энергетического рынка. Россия — наш партнер и член ОПЕК+, важный производитель энергии, нефти и газа. Санкции против России сеют хаос на рынке", — заявил Эль-Аиссами на конференции стран ОПЕК+.

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