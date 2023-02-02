Антироссийские санкции серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке. Об этом сообщил министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами.
"В настоящий момент мы наблюдаем иррациональные меры, при помощи которых Запад пытается обрушить отдельные страны, составляющие часть глобального энергетического рынка. Россия — наш партнер и член ОПЕК+, важный производитель энергии, нефти и газа. Санкции против России сеют хаос на рынке", — заявил Эль-Аиссами на конференции стран ОПЕК+.
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