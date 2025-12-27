Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иммунитет к санкциям
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:31

Санкции как временный разрыв: какие отрасли первыми потянутся к восстановлению сотрудничества

Возвращение России в мировую экономику может пройти быстрыми темпами — депутат Светлана Журова

Возвращение России в мировую экономику после завершения украинского конфликта может пойти достаточно быстрыми темпами. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказала депутат Государственной думы, указав на взаимную выгоду восстановления экономических связей для всех сторон.

Потенциал для восстановления сотрудничества

По словам Светланы Журовой, у России сохраняется серьезный экспортный потенциал. Речь идет не только о традиционных природных ресурсах, но и о других товарах и продуктах, которые страна за последние годы смогла развить и вывести на конкурентный уровень.

"Мы знаем, что у России есть много природных ресурсов, которые страна готова предложить на экспорт. Но уже не только — за это время страна подтянулась и готова предлагать разным государствам свои экспортные продукты", — сказала депутат.

Она подчеркнула, что за период санкционного давления российская экономика адаптировалась и диверсифицировала предложение, что может ускорить восстановление внешнеэкономических связей.

Санкции и потери партнеров

Журова отметила, что введенные ограничения действительно осложнили экономическое развитие. По ее словам, даже дружественные России страны нередко опасались сотрудничества из-за риска вторичных санкций. В результате это оказалось невыгодным прежде всего самим партнерам.

В качестве примера депутат привела туристическую отрасль. Она напомнила, что туризм был крайне важен для приграничных регионов России и Финляндии, где значительная часть малого и среднего бизнеса была ориентирована на российских туристов.

"У наших соседей было многое заточено под то, что туда приезжали туристы из России. И прекращение этих отношений ударило, прежде всего, по малому и среднему бизнесу приграничных городов", — заявила Журова.

Возможные сценарии после конфликта

По мнению депутата, подобных отраслей, пострадавших из-за разрыва экономических связей, значительно больше. Она не исключила, что после завершения украинского конфликта ряд стран будет заинтересован в оперативном восстановлении сотрудничества с Россией.

Такой сценарий, считает Журова, может привести к достаточно быстрому возвращению России в глобальные экономические процессы, поскольку прагматичный экономический интерес способен перевесить политические ограничения.

