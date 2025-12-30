Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ямал Ири — ямальский Дед Мороз
© commons.wikimedia.org by Yamalec is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:20

Сани Деда Мороза в реальном времени: как Росавиация объединяет страну в новогоднем путешествии

Росавиация запустит интерактивный сервис для отслеживания путешествия Деда Мороза — ТАСС

31 декабря Росавиация запустит праздничный интерактивный сервис, который в реальном времени отобразит путешествие Деда Мороза по России. Как сообщает ТАСС, сервис был разработан по поручению министра транспорта Андрея Никитина.

Путеводитель по маршруту Деда Мороза

Интерактивная карта, созданная на платформе Росавиации, позволит отслеживать путь Деда Мороза, который отправится в путешествие из своей резиденции в Великом Устюге. Его маршрут будет охватывать все 11 часовых поясов России, и путешествие начнется 31 декабря в 09:00 по московскому времени. На карте появится специальная иконка, символизирующая волшебные сани Деда Мороза.

В полночь по местному времени иконка будет отмечать ключевые города каждого часового пояса, знаменуя наступление праздника. Так, путешествие Деда Мороза будет освещено по мере его передвижения по стране, создавая атмосферу единого торжества.

Поздравления и дополнительная информация

"Этот проект, реализованный Росавиацией, символизирует, как транспортная система страны, подобно волшебным саням, соединяет все уголки России. Мы хотим создать у граждан ощущение общего праздника и продемонстрировать, что работа транспортной отрасли не останавливается ни на секунду", — отметил Андрей Никитин на совещании о работе транспортного комплекса в период праздников.

Ссылка на интерактивную карту будет размещена в социальных сетях Минтранса, и каждый час публики будут обновляться публикации с информацией о маршруте и видео-поздравлениями работников транспортной отрасли из городов, которые посетит Дед Мороз.

