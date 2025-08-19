Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Герань кровавая 'Элизабет'
Герань кровавая 'Элизабет'
© commons.wikimedia.org by Wouter Hagens is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:29

Миниатюрный кустик, а эффект как от целого цветника: что скрывает герань сангвинеум

Герань сангвинеум привлекает бабочек и отпугивает вредителей — эксперты о правилах ухода

Герань сангвинеум родом из Европы и Азии, поэтому легко приживается в самых разных климатических условиях. Она прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени, на рыхлой или даже глинистой почве. Главное условие — хороший дренаж. Растение одинаково подходит и для новичков, и для опытных садоводов, которые хотят свести уход к минимуму.

Высота куста обычно достигает 10-23 см, а ширина может разрастаться до 60 см. Компактные кустики образуют мягкие округлые холмы и отлично смотрятся на бордюрах и многолетних клумбах. При этом они не подавляют соседние растения и могут занять даже самые неудобные пустоты в саду.

Привлекает бабочек и отпугивает вредителей
Главное очарование этой герани — яркие пурпурные цветы в форме чаши. Они не только создают живой акцент на клумбе, но и служат источником нектара для пчёл и бабочек. К тому же растение отпугивает оленей и кроликов, которые часто портят садовые насаждения.

Эксперты предупреждают: несмотря на неприхотливость, у кровавой герани есть свои "табу". Лишний полив или тяжёлая, плохо дренируемая почва могут привести к гибели растения.

Идеальный партнёр для летних композиций
Садоводы рекомендуют сочетать герань с более высокими растениями, например, пурпурной эхинацеей или лесным шалфеем. Их вертикальные стебли эффектно контрастируют с округлыми кустиками герани, создавая ощущение глубины и ритма в саду.

Такое сочетание не только украшает участок, но и делает его дружелюбным для опылителей. Независимо от того, хотите ли вы оживить пустое пространство или создать многослойный цветник, герань сангвинеум станет безупречным выбором.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Летняя обрезка яблонь снижает риск монилиоза за счёт лучшего проветривания кроны вчера в 19:24

Август превращается в кошмар для садоводов: яблоки поражает невидимый гриб

Гриб монилиоз способен уничтожить урожай яблок за считанные недели. Узнайте, как вовремя распознать болезнь и какими методами остановить её развитие.

Читать полностью » Декоративная отсыпка из щебня помогает жителям Орловской области бороться с сорняками вчера в 18:30

Щебень творит чудеса: жители Орловской области нашли простой способ украсить дачу

Декоративная отсыпка из щебня в Орловской области: простой способ украсить участок, избавиться от сорняков и выдержать сезонные капризы.

Читать полностью » Подкормка в конце лета превращает обычную морковь в сладкий и крупный урожай вчера в 17:08

Три недели до сбора: почему именно сейчас нельзя оставлять морковь без внимания

Чтобы морковь выросла крупной и сладкой, август — решающий месяц. Узнайте, какие удобрения использовать и как правильно поливать растения.

Читать полностью » Август остаётся временем для посадки скороспелых овощей и зелени перед заморозками вчера в 16:32

Август ещё не конец: какие культуры успеют дать урожай до заморозков

Даже в августе можно посадить овощи и зелень, которые успеют созреть до заморозков. Какие культуры выбрать для позднего урожая — читайте в материале.

Читать полностью » Агроном: розмарин отпугивает тлю, морковную муху и капустную моль вчера в 15:44

Соседи думают, что я трачу тысячи на химию: а у меня один куст защищает весь огород

Розмарин - природный репеллент. Эффективно отпугивает тлю, мух и моль, защищая огород без химии. Узнайте, как правильно посадить розмарин для защиты урожая.

Читать полностью » Британский садовод Джо Кларк размножает клубнику усами для увеличения урожаяс вчера в 15:44

Один куст — и горы ягод: простой приём, который превращает пару саженцев клубники в плантацию

Гениальный метод размножения клубники от Джо Кларка. Превратите один кустик в плантацию, используя простые "усы". Советы для обильного урожая и выращивания в горшках.

Читать полностью » Флоксы, пионы и хосты: неприхотливые многолетники для вашего сада вчера в 14:44

Минимальный уход – максимальный результат: эти цветы созданы для тех, у кого нет времени на садоводство

Опытный агроном раскрыл секрет цветущего и яркого сада с минимальными усилиями. Узнайте, какие неприхотливые цветы станут настоящим спасением для новичков и занятых садоводов, требуя минимум ухода и радуя взгляд обилием красок в течение всего сезона.

Читать полностью » Орхидеи желтеют при застое влаги и нехватке воздуха у корней вчера в 14:07

Хотели спасти листья удобрением — а убили корни своими руками: как спасти орхидеи от желтизны

Желтеют листья орхидеи? Узнайте о 5 критических ошибках в уходе! Проверьте полив корни и освещение.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда
Спорт и фитнес

Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA
Дом

Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию
Авто и мото

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции
Еда

Как приготовить песочное печенье с кунжутом за 25 минут — рекомендации шеф-поваров
Питомцы

Сиамский кот стал помощником в дрессировке собак-поводырей для глухих
Культура и шоу-бизнес

Бен Стиллер не будет режиссёром третьего сезона "Разделения"
Спорт и фитнес

Основные причины болей в пояснице у спортсменов, по данным Cleveland Clinic
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru