Духовка только нагрелась, а семья уже ждёт: ароматные рогалики из простых продуктов
Кто устоит перед рассыпчатыми рогаликами с густым повидлом? Они тают во рту, а готовятся — из самых простых продуктов! Идеальный вариант для уютного чаепития в кругу семьи.
Ингредиенты
- 200 г сливочного масла (мягкого)
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сметаны
- 350 г муки (плюс/минус)
- 1 г соды
- щепотка соли
- 1/2 стакана густого повидла
Как приготовить
Масло заранее достаньте из холодильника — оно должно стать мягким. Просеянную муку смешайте с содой и солью. Взбейте масло с сахаром до воздушности, добавьте яйцо и сметану, затем постепенно введите муку. Тесто не должно быть крутым — иначе рогалики получатся жёсткими.
Раскатайте тесто в круг, разрежьте на сегменты. На широкую часть выложите повидло, слегка заверните края и скрутите в рулетик. Разогрейте духовку до 190°C. Выложите рогалики на противень с пергаментом, слегка изогните и выпекайте 20-30 минут до золотистого цвета.
Дайте немного остыть, при желании посыпьте сахарной пудрой — и наслаждайтесь.
