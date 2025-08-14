Духовка только нагрелась, а семья уже ждёт: ароматные рогалики из простых продуктов

Кто устоит перед рассыпчатыми рогаликами с густым повидлом? Они тают во рту, а готовятся — из самых простых продуктов! Идеальный вариант для уютного чаепития в кругу семьи.

Ингредиенты

200 г сливочного масла (мягкого)

100 г сахара

1 яйцо

2 ст. л. сметаны

350 г муки (плюс/минус)

1 г соды

щепотка соли

1/2 стакана густого повидла

Как приготовить

Масло заранее достаньте из холодильника — оно должно стать мягким. Просеянную муку смешайте с содой и солью. Взбейте масло с сахаром до воздушности, добавьте яйцо и сметану, затем постепенно введите муку. Тесто не должно быть крутым — иначе рогалики получатся жёсткими.

Раскатайте тесто в круг, разрежьте на сегменты. На широкую часть выложите повидло, слегка заверните края и скрутите в рулетик. Разогрейте духовку до 190°C. Выложите рогалики на противень с пергаментом, слегка изогните и выпекайте 20-30 минут до золотистого цвета.

Дайте немного остыть, при желании посыпьте сахарной пудрой — и наслаждайтесь.